专访：日本朝日集团社长小路明善称对进一步并购持开放态度

2016年5月资料图，日本朝日集团控股 社长小路明善(Akiyoshi Koji)在东京的公司总部手举一罐朝日啤酒。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京1月17日 - 日本朝日集团控股 (2502.T)社长小路明善(Akiyoshi Koji)表示，对开展更多收购活动的可能性持开放态度。去年朝日集团达成了100亿美元的交易，收购百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)的欧洲资产。

“我们一直在研究潜在目标。我们需要不断研究，才能保持敏锐，发现好的交易，”小路明善周二在接受采访时称。

该公司在日本的最畅销品牌为超爽(Super Dry)啤酒。随着消费者迅速老龄化、酒类消费减少，朝日集团一直在不断地向本土之外的市场扩张。周一公布的行业数据显示，2016年日本啤酒企业国内总出货量连续第12年下降。

为谋求业务成长，朝日集团大举押注百威英博出售的资产。这家比利时同业出售资产，主要是为了取悦反垄断监管机构。小路明善担任朝日集团社长还不到一年，就进行了两笔重大交易，这将改变朝日集团侧重国内市场的业务模式。

去年10月，朝日完成以25.5亿欧元(27.2亿美元)收购Peroni和Grolsch等西欧啤酒品牌。接着在12月，以73亿欧元收购东欧啤酒品牌Pilsner Urquell。

小路明善称，朝日将以向银行贷款和发债来为并购案融资。

并购交易后，朝日的净债务将上升为其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的逾五倍。

“我不会说在净债务/EBITDA之比回落到三之前不进行任何并购，但我也不会说我们将有收购动作。”小路明善说。

越南政府官员去年10月时表示，朝日是几家有兴趣收购越南国企Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (Sabeco) SAB.HM的啤酒商之一。

小路明善未就朝日会否投标置评。

自朝日最近的并购活动之后，投资者的关注点已转向该公司预期将进行的业务调整上。

“我认为朝日将增加对其酒精饮料业务的侧重，反过来可能造成部分资产的减持，”野村证券分析师Satoshi Fujiwara说道。

朝日去年9月已同意将其在康师傅饮品控股有限公司的10%股权售予合资企业伙伴。目前朝日仍持股20%。

小路明善称，公司将重新审视其握有少数股权的投资，其中包括康师傅饮品以及青岛啤酒(600600.SS) (0168.HK)。青岛啤酒是中国按销量计算第二大啤酒厂商，朝日持有其20%股份。

“我们不得不考虑与康师傅和青岛啤酒联盟的最好出路。在现有结构下，于我们而言他们只是单纯的金融投资，”他说道。(完)