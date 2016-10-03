专访：日本央行能控制收益率曲线的说法夸大其词--前央行官员

路透东京10月3日 - 前日本央行审议委员水野温氏表示，日本央行断言可以控制整个市场收益率曲线是夸大的说辞，因为在实际操作中其仅瞄准了10年期公债收益率。

在周五晚间接受路透电话采访时，水野温氏对日本央行货币政策焦点转向“控制收益率曲线”表达了一定程度的怀疑。

他表示，新的策略表明日本央行从其刺激经济的主要职责后撤了一步，将担子交给了安倍政府的财政支出政策。

上个月，日本央行将政策目标从货币基础转移开来，放在了控制收益率曲线之上。

具体的是，日本央行计划引导10年期收益率在“零水准附近”，并继续向商业银行储备在央行的部分资金收取0.1%的利息。

水野温氏表示，收益率曲线控制“是个误称”。水野温氏现任瑞士信贷证券日本副会长，他在2004-2009年进入日本央行，之前则是一位知名债券策略分析师。

“收益率曲线控制听起来好像日本央行拥有某种独步全球的市场操作技术，”他称。“现实中，日本央行只是坚持了两件事，对超额准备金课息，以及10年期公债收益率。”

水野温氏表示，日本央行是把“安倍经济学领跑者”的角色交给政府。

“日本央行原本可以静静走下舞台，他们却选择了这么高调的方式，”他称。

“这就像是歌舞伎表演，”他补充道。歌舞伎是日本的一种传统戏剧和舞蹈形式，演员会用夸张的姿势和表情演绎戏剧性的情节。

“对我而言，央行认为自己能控制债券收益率的想法，似乎很傲慢。”

**降至负值的隔夜利率**

控制收益率曲线是为了阻止收益率曲线出现“过度平坦”的现象，那将通过挤压短期存贷款利率之差而损及银行获利。

但是这项政策面临着投资者的测试，因为市场已将10年期日债收益率推低至零下方，让央行几乎没有将之拉升的可行选择。

日本央行周五对五年至10年到期债券的购买规模减少200亿日圆(1.97亿美元)，降至4,100亿日圆(40.4亿美元)，并表示计划本月削减在市场操作中的长债购买规模。

削减购买规模应会帮助推低公债价格并拉高收益率，但这样做可能给市场造成日本央行正在削弱货币刺激举措的印象，而这正是黑田东彦表示不愿见到的。

该措施是在日本10年期公债收益率跌至负0.090%后宣布的，许多市场人士将之解读为--日本央行目前把负0.10%收益率水准视作10年期日债收益率的目标区间底部。

但水野温氏认为，日本央行在未来料允许收益率跌破负0.10%水准，具体将取决于市场和经济形势，比如日圆汇率和实质利率水平等，而非是基于名义利率。

他还表示，日本央行料将在市场操作时保持灵活，给市场留一些波动余地，因为央行需要给那些从事“日本央行交易”的交易商一些刺激动力。所谓“日本央行交易”，即在财务省举行的标售活动中买入日本公债，随后立即以更高价格和更低收益率卖回给央行。

“若没有这样的刺激诱因，交易商可能不愿在标售中买进日债，从而导致标售活动进展不畅。”水野温氏说道。(完)