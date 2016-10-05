专访：日本央行将进一步调降负利率--前经济财政大臣竹中平藏

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京10月5日 - 日本前经济财政大臣竹中平藏周三表示，日本央行将会进一步调降负利率，以达成2%的通胀率目标。
竹中平藏现为庆应义垫大学名誉教授，并担任政府投资小组成员，他在接受路透专访时表示，日本央行的新政策框架“合乎传统”，不必然是一种重大改变。
日本央行目标对商业银行存放在央行的部分超额准备金实施负利率。对于是否会进一步调降该利率，他说，“日本央行无疑将会这样做。”
他并称，“重要的是，民众需要承认日本央行的政策已经产生了明显效果。”(完)
(编译 蔡美珍/王兴亚；审校 于春红/艾茂林)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。