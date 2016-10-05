专访：日本央行将进一步调降负利率--前经济财政大臣竹中平藏

路透东京10月5日 - 日本前经济财政大臣竹中平藏周三表示，日本央行将会进一步调降负利率，以达成2%的通胀率目标。

竹中平藏现为庆应义垫大学名誉教授，并担任政府投资小组成员，他在接受路透专访时表示，日本央行的新政策框架“合乎传统”，不必然是一种重大改变。

日本央行目标对商业银行存放在央行的部分超额准备金实施负利率。对于是否会进一步调降该利率，他说，“日本央行无疑将会这样做。”

他并称，“重要的是，民众需要承认日本央行的政策已经产生了明显效果。”(完)