专访：日本泛太平洋铜业预计2017年中国铜升水降至72美元/吨

路透日本神户11月15日 - 日本最大铜冶炼商--泛太平洋铜业公司(PPC)社长西山佳宏周二向路透表示，PPC预计2017年向中国买家收取的铜升水将在每吨72美元附近，低于今年的每吨105美元。

周二稍早在日本神户“Copper 16”会议间隙，智利国家铜业公司(Codelco)一名高管表示，公司已将2017年对中国买家收取的铜升水调降逾四分之一，至每吨72美元。

“这是合理水准，我原先已预期升水将在70-75美元/吨，”西山佳宏在会议间隙接受专访时称。

自特朗普赢得11月8日美国总统选举以来，铜价已大涨，因市场看好美国将提高基建支出。对中国需求的看法趋于乐观，亦推升铜价。

主持本周“Copper 2016”的西山佳宏称此波上涨速度将难以维系，尽管近期人气得以提高。

“我认为市场水平已经上了一个台阶，”他说道，并预测未来几个月在中国旺盛需求以及上海铜库存减少的情况下，铜价将有可能站上每吨5,000美元。

“(美国大选后)原来曾押注今年下半年价格会下滑的那些金融投资者慌了手脚，纷纷出脱部位，这带动了价格上涨。”西山佳宏说道。

西山佳宏称，本月稍早冶炼厂和矿商便开始谈判2017铜的加工精炼费用(TC/RC)。

“炼厂希望加工费用能高于每吨100美元，精炼费用能高于每磅10美分，矿商给出的价格分别为90美元和9美分。目前双方价格差的并不多。”西山佳宏说道。

“我们力争能达成100美元和10美分以上的价格。”他说道。(完)