专访：日本泛太平洋铜业预计2017年中国铜升水降至72美元/吨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透日本神户11月15日 - 日本最大铜冶炼商--泛太平洋铜业公司(PPC)社长西山佳宏周二向路透表示，PPC预计2017年向中国买家收取的铜升水将在每吨72美元附近，低于今年的每吨105美元。
周二稍早在日本神户“Copper 16”会议间隙，智利国家铜业公司(Codelco)一名高管表示，公司已将2017年对中国买家收取的铜升水调降逾四分之一，至每吨72美元。
“这是合理水准，我原先已预期升水将在70-75美元/吨，”西山佳宏在会议间隙接受专访时称。
自特朗普赢得11月8日美国总统选举以来，铜价已大涨，因市场看好美国将提高基建支出。对中国需求的看法趋于乐观，亦推升铜价。
主持本周“Copper 2016”的西山佳宏称此波上涨速度将难以维系，尽管近期人气得以提高。
“我认为市场水平已经上了一个台阶，”他说道，并预测未来几个月在中国旺盛需求以及上海铜库存减少的情况下，铜价将有可能站上每吨5,000美元。
“(美国大选后)原来曾押注今年下半年价格会下滑的那些金融投资者慌了手脚，纷纷出脱部位，这带动了价格上涨。”西山佳宏说道。
西山佳宏称，本月稍早冶炼厂和矿商便开始谈判2017铜的加工精炼费用(TC/RC)。
“炼厂希望加工费用能高于每吨100美元，精炼费用能高于每磅10美分，矿商给出的价格分别为90美元和9美分。目前双方价格差的并不多。”西山佳宏说道。
“我们力争能达成100美元和10美分以上的价格。”他说道。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 艾茂林/李春喜)
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