专访：G20财长会议料维持汇率基调不变--前日本财务官渡边博史

路透东京3月2日 - 前日本财务省财务官渡边博史(Hiroshi Watanabe)称，20国集团(G20)财长本月在德国会晤时，可能不会对抵御货币战争的承诺做出重大变更，不受美国总统特朗普的汇率政策言辞影响。

渡边博史仍与全球财政官员有密切联系。他表示，美国可能继续给德国和日本等拥有巨大贸易顺差的国家施压，敦促这些国家加大财政支出，为全球经济成长做贡献。

但他并称，特朗普政府不会有足够时间拟定策略，促使G20公报做出重要变更。特朗普政府目前尚未填补其财政部关键职位空缺。G20财长会议将于3月17-18日在德国巴登-巴登召开。

“特朗普政府或许还没有可以向G20集团其他国家提出的系列计划，”渡边博史周四对路透表示。

但渡边博史表示，如果日本央行限制10年期公债收益率在零附近的承诺维持得太久，那么其通过超宽松货币宽松举措维持日圆疲势的做法可能面临压力。

他说，如果全球债券收益率继续上升，日本央行可能不得不提高10年期公债收益率目标，允许日本长期利率追随全球市场趋势。(完)