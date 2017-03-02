专访：G20财长会议料维持汇率基调不变--前日本财务官渡边博史

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透东京3月2日 - 前日本财务省财务官渡边博史(Hiroshi Watanabe)称，20国集团(G20)财长本月在德国会晤时，可能不会对抵御货币战争的承诺做出重大变更，不受美国总统特朗普的汇率政策言辞影响。
渡边博史仍与全球财政官员有密切联系。他表示，美国可能继续给德国和日本等拥有巨大贸易顺差的国家施压，敦促这些国家加大财政支出，为全球经济成长做贡献。
但他并称，特朗普政府不会有足够时间拟定策略，促使G20公报做出重要变更。特朗普政府目前尚未填补其财政部关键职位空缺。G20财长会议将于3月17-18日在德国巴登-巴登召开。
“特朗普政府或许还没有可以向G20集团其他国家提出的系列计划，”渡边博史周四对路透表示。
但渡边博史表示，如果日本央行限制10年期公债收益率在零附近的承诺维持得太久，那么其通过超宽松货币宽松举措维持日圆疲势的做法可能面临压力。
他说，如果全球债券收益率继续上升，日本央行可能不得不提高10年期公债收益率目标，允许日本长期利率追随全球市场趋势。(完)
(编译 刘秀红/李爽 审校 王兴亚/艾茂林)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。