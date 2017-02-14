专访：若开展美日贸易谈判 日本应会遵守国际准则--官员

路透东京2月14日 - 日本农林水产省副大臣斋藤健周二称，若日本政府开启与美国的双边贸易谈判，日方应会遵守国际准则；但他表示谈判不会像1990年代汽车贸易谈判那般艰辛。

二十多年前斋藤健曾以日本经济贸易产业省官员身份，亲身经历过那些存有争议的谈判。

“我认为不会再出现那么激烈的贸易谈判，但如果真的发生了，日本遵守世界贸易组织(WTO)规则等国际规范与原则是十分重要的，”斋藤健在采访中对路透表示。

“如果政府指示民企去做什么，就等于否认资本主义和自由主义。”

日本首相安倍晋三与美国总统特朗普周末同意建立经济对话新平台。但日本官员称特朗普并未要求(协商)双边贸易协议。

斋藤健称，若两国关系向此方向发展，美国就不太可能如数十年前那样，向日本施压、要求给出在美国汽车产业的数字目标。

斋藤健称，“我认为美国已经达成某种共识，认为日本车企”通过在美国提高生产及创造就业“已经做出努力”。(完)