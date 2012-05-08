专访：就业才是美国经济的真正威胁

5月7日，在纽约举办的一场招聘会上，求职者正在与招聘方交谈。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透纽约5月7日电---诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼对美国政策制定者提出了一个简明的讯息:忘却本国的巨额财政赤字,因其能够在未来十年内得到解决.反之,政府应关注更为迫在眉睫的大量失业问题.

"我们在财政问题上并没有面临险境."克鲁格曼在接受路透电视(Reuters TV)采访时表示."失业问题是迫在眉睫,这才是需要担心的事情."

克鲁格曼在新书"马上终结萧条!"(End This Depression Now!)中,批评了大西洋两岸各国政府试图透过节支措施,让脆弱经济回到正轨的做法.他表示,在危机时期,人们在如何修复美国财政赤字的议题上争执不休,只是白白消耗政治能量.

"任何试图应对赤字的举动,都转化为恶斗."他说."与此同时,390万美国人失业已超过一年时间.这必须成为我们的首要责任.我们理应关注到当下显而易见的危险."

在被问及若赋予他至高无上权力来应对美国经济问题、他会怎麽做时,克鲁格曼表示赞同未来两年内向各州和地方政府施以约6,000亿美元的"大笔救助资金".一直以来,克鲁格曼支持以大量政府支出解决经济衰退问题.

他还表示,房利美和房贷美应对资不抵债的抵押贷款进行再融资,这将减轻数百万美国人的债务负担.

不过,克鲁格曼承认,类似政策料会面临近乎难以逾越的政治阻力.他表示,感到有义务拉高嗓门反对将重心放在削减支出.

克鲁格曼表示,美国的确面临长期财政紧缩的情况,但他也警告称,在经济已经近乎喘不过气的情况下不应再勒住脖子.

同样警告也适用於欧洲.当地的部分国家滑向衰退,却在试图收紧财政."这些撙节措施,实际上等同于自毁长城.可以看到,已经有国家削减支出,造成了本国经济出现衰退."

"现在的情况,很像是中世纪的医生给人放血治病,如果病人情况恶化,就再放更多的血."他说.

美国国会中对赤字持强硬立场的政界人士表示,美国赤字规模意味着,债权人最终将要求以更高的利率贷款给美国.

在克鲁格曼看来,这种情况不会发生.

"利用本币筹资的发达国家拥有令人惊异的韧性."他说道."人们疾呼日本即将陷入债务危机已有数十年之久,而以基於此一说法而进行投资的人已经蒙受钜额损失,因日本虽然债务相当於国内生产总值(GDP)比例高达200%,但仍持续能以极低的利率融资."(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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