专访：日本首相顾问滨田宏一称日本央行可考虑购买外债弱化日圆

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透东京8月30日 - 日本首相安倍晋三的一位顾问滨田宏一周二称，如果美国认为日本政府对汇市的干预行为是在操纵汇率，则日本央行可能考虑购买外国债券，作为弱化日圆的一个选项。
“日本货币当局干预汇市的方式不应该是改变日圆的大致走势，而是在日圆过度上涨时，打击对日圆涨势押注过多的投机客，”同时还是耶鲁大学经济学名誉教授的滨田宏一在接受路透专访时表示。
“如果日本的汇市干预被视为操纵汇率，日本央行购买外国债券可作为致力于同一目标的一种温和方案，”他表示。
由于汇率政策属于政府而非央行的职权范围，日本央行过去一直避免购买外债。(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着