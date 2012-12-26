日本三井住友金融集团盯上亚洲非银行零售市场--社长

* 关注东南亚的销售金融业务

* 计划在中国扩展消费金融业务

路透东京12月26日 - 日本三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)社长宫田孝一表示,计划通过消费金融与信贷等非银行部门,加快在亚洲的扩张步伐,希望借此吸引该地区的零售客户.该银行在日本按资产排名第三.

"我们考虑的是亚洲地区汽车、空调与电视等商品的销售金融业务,这不一定是(由我们的核心银行)SMBC承担.我们可以使用最适合这种业务的部门,"宫田孝一周五接受路透采访时表示.

SMFG等日本顶级银行预计,其在亚洲强劲的成长,将填补欧洲同业撤退所留下的空白.

日本银行业者的海外活动迄今局限于向绩优公司与基建项目提供贷款等企业金融业务.由于在日本以外地区缺乏分支网络,零售业务对于这些银行仍然是重大挑战.这些银行的高层表示,要想利用该地区新兴经济体的实质增长潜力,需要全面发展零售银行业务.他们说,非银行部门--不吸收存款的金融机构,因此受到的监管约束相对较弱--可以更灵活地进入这个市场.SMFG拥有一个信用卡及购物信贷部门Cedyna.

由于拥有巨大的摩托车市场,而且本田汽车(7267.T)等日本厂商在当地有较高的占有率,东南亚地区的摩托车贷款是日本银行业者越来越感兴趣的领域之一.

日本最大银行三菱UFJ金融集团(8306.T)旗下的消费信贷部门Jaccs (8584.T),上月同意购买位于雅加达的摩托车贷款公司PT Sasana Artha Finance的40%股权.

瑞穗金融集团(8411.T)去年也买进了印尼汽车贷款公司PT Balimor Finance的多数股权.

宫田孝一表示,三井住友金融集团也在考虑打入中国日益增长的消费金融市场.

三井住友金融集团旗下消费金融部门Promise向零售客户提供无担保贷款,在香港、中国大陆、泰国及日本开展业务.在香港,截止到9月末的未偿贷款约为20亿港币(2.58亿美元).

"香港业务目前依靠自有资本运营,没有债务,是赚钱的业务.今后,我们将在中国大陆进一步扩展,"宫田孝一表示.目前Promise在中国有两个经营地点,分别是沈阳和深圳.(完)

(编译 张涛; 审校 徐文焰)

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