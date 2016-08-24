专访：日本未来两个财年均需10万亿日圆财政刺激--首相顾问（更新版）

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路透8月23日 - 日本首相安倍晋三的顾问藤井聡周二表示，日本在2017和2018财年均需支出10万亿日圆(998.3亿美元)用于财政刺激，以抵销经济中缺乏需求的影响，并消除通缩风险。

藤井聡在接受路透专访时表示，安倍已经为本财年编制了7.5万亿日圆的支出刺激计划，但政府需要支出更多，而且需要加快支出，以刺激需求。

“我们需要在下一个财年支出10万亿日圆，在接下来的财年再支出10万亿日圆，以消除通缩缺口，”他说。

藤井聡表示，日本央行应该坚持现有的量化宽松政策，但应该检视负利率政策，决定未来如何行动。

“重要的是支出速度。迄今为止财政刺激的问题是支出速度不够快，”藤井聡表示。他是京都大学的教授。

“对于负利率存在大量意见，但我希望日本央行进行评估，并决定接下来如何做。”

藤井聡的评论显示，在经济因消费与出口疲弱而在第二季陷入停滞之后，日本政府可能更加依赖财政刺激来振兴日本经济，更少依赖额外的货币宽松。

藤井聡表示，日本的通缩缺口约15万亿日圆，这意味政府对内需应有同等程度的提升。通缩缺口是指实际产出与充分就业条件下产出之间的差距。

藤井聡指出，政府应继续推行基础建设支出计划，还需采取更多措施以提高生产力并促进中产阶级薪资增长。

一些经济学家对进一步的政府刺激发出警告，因日本政府债务规模是国内生产总值(GDP)规模的两倍，在发达国家中负担最为沉重。但藤井聡对这此不以为然。

他表示，如果经济因为政府的刺激措施而加速增长，税收也将增加，可用于未来的政府债务偿付。

藤井聡承认日本央行已采取重大举措以缓和通缩压力，现在加速经济增长的责任更多落在政府及民间部门身上。

“大量货币政策举措已经实施。现在重要的是想办法让增加的基础货币流入经济。”藤井聡称。

“日本央行继续推行当前政策，同时财政政策促进资金流动，这是十分重要的。”(完)