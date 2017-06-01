专访：日本SMFG希望收购资产管理及银行业务 以促进自身成长--执行长

路透东京6月1日 - 三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)执行长国部毅称，正寻求在海内外收购资产管理业务，并在亚洲新兴市场收购商业银行，以期在贷款收入下降及银行业监管更加严格之际，提高本集团的增长。

数年来经济增长乏力，业务现金需求疲弱，而且近期日本央行执行负利率，受此影响，日本各主要银行纷纷透过购买资产管理业务及基金相关服务提供商来增加自身的费用收入。他们亦在东南亚等地区收购银行的股权。

国部毅在接受采访时称，“我们希望增加三井住友资产管理(SMAM)的资产管理规模，因此我们需要考虑非自体成长方式。”

SMFG目前仅寻求收购资产管理业务。而日本最大金融机构三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)已在2008年收购了英国安本资产管理(ADN.L)的部分股权，目前已拥有后者约17%的权益。

SMAM是SMFG的基金分支，管理着大约11.9万亿日圆(1,072亿美元)资立。国部毅没有透露资产管理目标规模，也未说明可能收购的资产管理企业的类型。

国部毅称，其领导的银行已基于日本央行维持负利率政策的假设作出三年企业规划。他称，“企业环境将依旧非常困难，”

他称，银行业亦面临着监管方面的不利因素，名为巴塞尔三号协议的全球资本规定，要求银行业者为贷款等高风险资产拨备更多资金。

国部毅称，由此而产生的结果是，其银行的总资产不太可能以过去10年的速度扩张。过去10年其总资产增加一倍，至200万亿日圆。

他称，SMFG正在亚洲新兴市场寻找成长机会，收购当地商业银行也是选项之一。

SMFG在2013年和2014年总计支出15亿美元，收购了印尼PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional(BTPN)(BTPN.JK)的40%股权。国部毅称，“如果我们能够获得印尼当局的批准，我们希望提高对BTPN的持股。”他没有说明SMFG是否正在积极寻求达成交易。

国部毅称，SMFG亦寻求在亚洲第三个国家展开零售及批发银行业务，但其没有透露细节；此前该行在印尼和越南采取了类似作法。SMFG持有越南Eximbank EIB.HM的15%股权。(完)