专访：不必担心谁将入主白宫 众议院会封杀激进政策--摩根大通

2016年11月2日，摩根大通资产管理的固定收益投资长Bob Michele周三在东京接受路透专访。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京11月2日 - 摩根大通资产管理的固定收益投资长Bob Michele周三在接受路透专访时说，不论谁将赢得美国总统大选，都不太可能构成金融市场一大风险，因为国会或将对许多政策踩下刹车。

Bob Michele表示，该公司在过去几周当中，已增加对通膨保值债券(TIPS)及新兴市场债权的曝险，期待经济温和增长及油价稳定将拉升通胀，并支撑新兴市场货币。摩根大通资产管理是全球第五大资产管理公司。

11月8日就是美国总统选举的投票日，两名候选人在此最后关头仍难见高下，全球金融市场为之紧张不安。一般认为共和党候选人特朗普若是当选，将增添美国外交、经济、贸易政策不确定性。

但Michele在专访时说，该公司并未把美国大选视为未来数月中的重大风险因素，因为众议院可能仍然由共和党控制。

“这一点非常重要，因为总统签署的法令要得到众议院的批准，”他表示。

“现在的政治局面非常有意思。若希拉里当选，而众议院仍被共和党掌控，后者可能会否决许多她想做的事。”

“但若特朗普当选，推动他所谈过的那些极端保护主义措施，我估计众议院也将会阻挠。”

Michele表示，由于双方都强调需要重建美国的基础设施，所以无论谁当选，可能都会扩大财政支出。

此外，美国和全球经济成长比2016年初时预期的要好，且油价从年初触及的12年低点大幅反弹，这将在未来的几个月支撑物价。

“未来几周将有很多事情发生...现在我们所做的很多工作都是为了提前做好准备,”他称。

Michele指出，巴西、印度、印尼和俄罗斯是具有吸引力的目标市场，并称现在也是建立新兴市场货币风险敞口的好时机。

Michele还称公司在寻找机会卖出存续期。Michele管理着其所在公司的4,550亿美元固定收益投资组合。

“当市场上涨时，我们会趁机削减我们投资组合的存续期，因为我们认为市场将经历经济成长及通胀恐慌。”

截至9月30日，摩根大通资产管理所管理的资产为1.77万亿美元。(完)