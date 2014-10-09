专访：日圆兑美元跌幅不算过大 反映美国基本面--IMF副总裁

图为百元面值的美元和万元面值的日元。 REUTERS/Shohei Miyano

路透华盛顿10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周三称，近期日圆贬值主要是因为美元强势，但以实质有效汇率计算，日圆跌幅并不算过大。

筱原尚之在接受路透专访时表示，“目前的情况是美元在升值。美国经济前景非常有利。”

“美国经济复苏的情况要好于其他发达经济体...考虑到货币政策的走向，美元升值很自然。”

筱原尚之还表示，他认为日本央行不需要进一步放松货币政策，即便不能像央行承诺的那样，在两年时间达到物价目标。

他称，由于通胀预期已经升至约1-1.5%，进一步放松政策可能弊大于利，会扭曲资产价格，并增加将来撤出超宽松政策的难度。

“通胀水平距央行2%的目标仍然遥远，但日本不用再担心重陷通缩，”筱原尚之称。

“在这样的情况下，日本央行很难找到理由进一步放松货币政策，”他表示。

筱原尚之称，尽管IMF预计，要到2017或2018年，日本通胀率才能达到2%，但日本央行没有必要只为明年达到物价目标，就再次放松政策。

他表示，“重要的是，日本央行要与市场充分交流政策”，这样即使不能在两年内达到目标，也不会扰乱金融市场。

**日圆贬值的提振作用减弱**

日圆兑美元在过去两个月下滑将近10%，触及六年低点，因市场重点关注日美央行货币政策分歧。

一些日本企业游说团体和议员已经开始抱怨，日圆贬值推高了进口成本，让小企业和家庭遭受损失。

筱原尚之表示，很难判断日圆近期大幅下滑对日本经济的利弊，但他认为，经济当中出现结构性改变，意味着日圆贬值对出口的提振作用正在减弱。

“日本企业将生产转往海外，并不仅仅因为日圆升值，也是由于那里现有的市场(前景看好)，”他说。“这种趋势不会轻易改变。”

筱原尚之认为，由于日本经常帐仍处在盈余状态，且国内投资者对于投资海外资产犹豫不决，因此尚无迹象显示资金有疯狂出逃的危险。

他说道，“但如果政府不逐步降低财政赤字，到一定时候可能会出现一些混乱的市场骚动”，因为投资者对国家恢复财政健康的能力失去信心。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 徐文焰/艾茂林)

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