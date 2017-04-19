专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易

路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。

“统计数据显示，美国通过自由贸易协定获得不少成果，”韩国总统候选人文在寅的竞选顾问团主席Kim Kwang-doo在接受路透专访时表示。

“美国与韩国间存在贸易逆差，他们的确是可以就此提出抱怨。但贸易逆差的部分成因，在于韩国产品在贸易上的确占上风。”

美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。

韩国政府官员称，彭斯的声明不一定意味着对该协议进行完全调整。不过业界领袖正在密切关注事态，市场参与人士周二在彭斯讲话后一度短暂抛售韩元和韩股。

Kim称，美国政府可能要韩国买入更多美国商品，为了增加出口，美国将需要生产韩国客户想要的产品。

他称，“这不会对贸易协议的本质产生任何损害，”

凯投宏观(Capital Economics)周三在研究报告中称，重新磋商后的自由贸易协定可能意味着韩国对美国企业开放更多经济领域，但“对经济的影响相对较小。”

Kim还称，鉴于以前其他国家遭中国经济报复的类似经验，中国对美国在韩国部署萨德反导系统的强烈抵制可能在一两年内结束。

今年以来，中国已对在华韩企的运营采取了限制措施，并禁止赴韩国团体旅游，以此作为对美国在韩部署萨德反导系统的报复，尽管北京当局否认其举措与部署萨德无关。

“中国并不完全是赢家，”Kim说道，指出了中国消费者对韩国商品的需求，以及经济限制和旅游禁令可能对他们产生的影响。

美方及韩国代总统黄教安之前曾表示，将尽快推进萨德在韩国部署。

Kim拒绝说明文在寅会对萨德部署做出何种的决定。文在寅本人曾表示应由下任总统作出相关决定，回避给出明确立场。(完)