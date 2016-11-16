专访：特朗普贸易立场软还是硬？嘴硬也得看现实--前WTO总干事

路透巴黎11月15日 - 前世界贸易组织(WTO)总干事拉米(Pascal Lamy)表示，在贸易问题上，美国当选总统特朗普没有多少选择余地，只能采取较竞选时软化的立场，但不排除会与部分贸易伙伴发生龃龉。

金融市场正在揣测英国将选择硬退欧还是软退欧，拉米表示，特朗普上任后，贸易问题也会是类似的情况。

“如果让我来看特朗普和贸易，主要问题在于特朗普采取强硬还是软化的立场。我认为两种成份会兼而有之，”拉米接受路透专访时表示。他在2005-2013年期间担任WTO总干事。

“总的来说，如果一定要猜的话，我猜测特朗普立场软化的可能性大一些，”他并称，特朗普当选后股市上扬，表明投资者也是做类似的推测。

拉米目前担任亲欧机构Delors Institute的荣誉主席，他在一次采访中表示，共和党占国会多数，有助于确保特朗普政府不会做出不利于美国企业的事情。

特朗普曾在选战中承诺取消北美自由贸易协定(NAFTA)，调高对中国商品的关税，令美国许多贸易伙伴忧心忡忡。

拉米表示，实际上美国的关税并没有什么调控余地，和许多发达国家一样，美国关税已位于WTO规定所允许的最高上限了。

拉米表示，若特朗普选择软化态度，那么美国政府很可能采用反倾销税这类WTO规定允许的举措。

“如果特朗普态度放软，我预期他会采取更多的贸易保护，测试WTO规定的限度，至少目前如此；然后我们要看看，一两年内是否会有诉讼或争议告到WTO那里，”他表示。(完)