专访：联想集团料PC业务2018财年将恢复正增长 全球PC市场趋稳--CEO

作者 林琦

路透上海7月20日 - 全球最大的个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)董事长兼首席执行官（CEO）杨元庆周四预计，由于企业换机等刚需依旧存在，全球PC市场未来将趋于稳定，而联想的PC业务2017/18财年将恢复正增长。

他在接受路透专访时并指出，联想未来业务重点已不局限于狭义的PC市场，而是更关注广义PC（即个人计算设备，Personal computing）上，公司将更为看重智能语音设备、智能电视等产品的拓展。

“我们上个季度已经正增长，我们的目标是本财年PC业务恢复增长。”他称。

截止3月底的2016/2017财年，联想在全球的个人电脑销量同比下跌1%至5,570万部。联想PC的市场份额则同比升0.4个百分点至21.4%，达历史新高，其中游戏电脑、可拆分电脑、千禧一代电脑等新领域实现了高速成长。

杨元庆并称，“若只看在PC上，企业是没有前途的，...我们不在意在PC上争第一第二，更重要的是在广义PC上能不能取得进展。”

联想与美国惠普(HP.N)在PC市场上的争夺相当激烈。第三方咨询机构IDC公司4月发布数据，惠普今年第一季的市场份额超过联想，打破了联想连续14个季度保持的全球第一的记录。而且全球电信设备厂商华为5月亦宣布，进军个人电脑市场。

“我们从来不怕竞争，联想（的地位）是冲出来打出来的。”他说，此时此刻，有企业依然关注传统PC市场，还有新进入者，这对行业并非是坏事，这说明PC行业还是欣欣向荣的。

对于全球PC市场已连续两年负增长，去年同比下滑3%。杨元庆认为，希望全球PC市场未来再有大的增长是不太现实的，但目前已稳定下来，市场上存在一些刚性需求，例如企业换机、家庭游戏及学生用电脑是不可缺少，每年2亿多台的销售差不多已至底部。

“全球PC市场的稳定，我希望增速保持在正负1%的区间内。”他进一步解释称。

对于外界关注的联想与日本富士通(6702.T)PC业务整合的进展，他说，目前双方还在谈判，“要么是快做，要么就，...如果是谈不拢，我希望尽快有一个交待。”

联想之前在PC方面的交易包括2005年收购IBM(IBM.N)的PC业务，以及2011年与日本电气(NEC)(6701.T)成立PC合资企业。此前曾有业内人士透露，联想与日本富士通正商议整合个人电脑（PC）业务。

联想已提出要把握“设备+云服务”时代的机遇，要为现有设备插上智能互联的翅膀，未来将重点关注三大核心领域：智能设备，智能云平台和智能服务。

在周四举行的联想全球创新科技大会上，联想推出智能心电衣、智能音箱、晨星AR（增强现实）等智能化设备，并宣布与京东(JD.O)在大数据展开合作、与电动车企业蔚来汽车共建智能汽车计算平台，联想还将与迪斯尼(DIS.N)合作推出星球大战相关的AR游戏设备。

**手机重点拓展发达国家市场**

联想的PC业务增长放缓已是不争事实，移动终端及数据中心是公司寄予厚望的两大业务。据杨元庆介绍，目前公司的手机业务一年比一年好，一季比一季好。公司计划在本财年的下半年，手机业务扭亏为盈，恢复增长。

“我相信现在是On track的（符合原本预期）。”他相当有信心地表示。

在2016/17财年，联想移动业务同比下滑10%，达77.07亿美元，占集团整体收入18%。联想的智能手机在印度和巴西表现强劲，位列市场第二，推动公司移动业务在中国以外的全球市场上进入前五名。

虽然联想MOTO手机在印度等发展中国家取得成功，但杨元庆将近阶段拓展重点放在发达国家，例如美国和西欧市场，未来还可能包括日本和澳洲。

“发达市场竞争比较有序，竞争对手有限，政府监管严格，我们可以把PC业务的创新和效率优势发挥出来。”他说，其他中国手机厂商进军发达市场，将面临专利、品牌和渠道等方面的障碍，但联想在这些方面具有一定优势。

联想在2014年1月收购摩托罗拉移动业务，将老牌手机厂商摩托罗拉的数千位员工、数千项专利、品牌及注册商标尽收入囊中。

据杨元庆介绍，下半年美国四大电信运营商将开始销售MOTO手机，这对联想手机业务在美国的拓展将有相当强的推动作用。MOTO手机目前在欧洲市场已占3-4%的份额，每一季销售都保持相当高的增速。（完）