专访：LME希望采取新定价机制 提高月度合约流动性--行政总裁

路透伦敦4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)新任行政总裁张柏廉(Matt Chamberlain)对路透表示，LME希望参考其他合约交易情况来确定按月结算合约的价格，以此提高其流动性、吸引资金流入并扭转交易量下滑的势头。

LME交易量在2015和2016年分别下降4.3%和7.7%，当前面临提高成交量的压力。

该交易所提议采取隐含定价方式，即根据流动性最好的三个月合约的交易情况，推导出每月第三个周三到期的月度合约价格。

该定价机制依据三个月合约的买价、以及将其与月度合约联系起来的套利交易情况，生成一个人为价格。它也可以根据月度合约的交易情况推导三个月合约的价格，从而令三个月合约与月度合约的流动性可以相互增强。

4月21日刚刚被任命为行政总裁的张柏廉称，这一构想得到了会员与交易商的支持。

“隐含定价是最简单的办法，”他周二表示，“这可能是将市场推至我们认为它需要所在位置的最明智做法。”

周一发布的一份讨论文件中，提出四套方案来提升每月第三个周三所结算合约的成交，隐含定价就是其中之一。

Chamberlain希望“第三个周三”合约将能吸引基金投资者。这些合约更接近其他交易所的标准月度结算期货。但传统会员担心，这样可能会导致三个月合约的流动性下滑，有损LME作为全球基准设定者的地位。

讨论文件中的其他提议方案包括鼓励交投“第三个周三”合约，引入一项单独的月度期货合约，以及要求通过柜台交易方式(OTC)与客户成交的会员，在LME发布“第三个周三”合约的成交量及价格。

这四项方案都在考虑范围内，对讨论文件反馈的截止日期到6月30日。(完)