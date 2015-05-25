专访：哈萨克寻求从中国获得30亿美元贷款 用于铜铝项目--官员

路透阿斯塔纳5月25日 - 哈萨克斯坦投资和发展部副部长Albert Rau接受路透专访时表示，哈萨克斯坦寻求从中国获得价值约30亿美元的贷款，在该国修建两家新工厂，以提高铜和铝产量。

伦敦上市的哈萨克斯坦公司KAZ Minerals (KAZ.L)和其他全球主要铜生产商3月宣布，将和中国白银有色金属公司合作建设一个新冶炼厂。

Rau称，估计该合资公司成本为10亿美元，计划每年生产30万吨阴极铜。哈萨克斯坦去年铜产量为29.4万吨。

他表示，KAZ Minerals和中国合作伙伴料将在今年上半年末完成组建合资公司，并补充称“工厂的建设至少需要三年时间。”

他还说，2013年从伦敦退市的ENRC Group寻求另外获得约20亿美元贷款，以将目前为25万吨的铝产量翻倍。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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