专访：墨西哥财长称披索可望进一步走强

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透华盛顿4月20日 - 墨西哥财长Jose Antonio Meade周三晚间表示，墨国披索颇具竞争力”，尽管可能出现几波震荡，但未来可望进一步走强。
继特朗普胜选之后，披索在11月跌至纪录低位；但因美国官员近期言论显示对墨国可能不会采取强硬作法，披索兑美元近期即回升至约18.8。
“在当前的汇率水准，墨西哥颇具竞争力，”Meade在国际货币基金组织(IMF)和世界银行于华盛顿召开春季会议的场边表示。“披索或许还有一些升值的空间。”
他补充道，当前汇率水平更为符合国内的经济基本面。(完)
(编译 龚芳; 审校 张荻)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。