专访：墨西哥财长称披索可望进一步走强

路透华盛顿4月20日 - 墨西哥财长Jose Antonio Meade周三晚间表示，墨国披索颇具竞争力”，尽管可能出现几波震荡，但未来可望进一步走强。

继特朗普胜选之后，披索在11月跌至纪录低位；但因美国官员近期言论显示对墨国可能不会采取强硬作法，披索兑美元近期即回升至约18.8。

“在当前的汇率水准，墨西哥颇具竞争力，”Meade在国际货币基金组织(IMF)和世界银行于华盛顿召开春季会议的场边表示。“披索或许还有一些升值的空间。”

他补充道，当前汇率水平更为符合国内的经济基本面。(完)