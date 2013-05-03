专访：微软紧贴市场主流 以提高手机软件市占率

路透西雅图5月3日 - 说诺基亚新款Lumia 521便宜，会让微软手机业务主管深恶痛绝，但在美国推出这款价格较低的智能手机，是微软目前为止从苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)赢得市场份额的最大胆行动。

微软(MSFT.O)迄今为止一直侧重于将其Windows Phone软件投放至高价高端设备--主要是诺基亚NOK1V.HE和宏达电(HTC)(2498.TW)的手机。

但诺基亚新机将在本月稍后通过沃尔玛(WMT.N)发售，裸机价格不到150美元，对于装有最新软件的无合约新机来说，这样的价格相对便宜。

“现在有机会在主流市场出售高品质设备，”微软Windows Phone软件业务主管Terry Myerson上周表示。“那是过去几个月我们取得进步的地方，我们将继续在美国运用这项策略。”

诺基亚Lumia 521上周通过Home Shopping Network(HSN)发售，目前已经卖到断货。这款4G手机在海外市场名为诺基亚520，实际上是配备一些高端功能的中端手机，它装用4英寸触摸屏，500万像素摄像头且支持高清视频播放。

据comScore数据，微软对软件进行全面再设计后，Windows Phone在美国智能手机市场的份额现在为3.2%，苹果和谷歌(GOOG.O)安卓系统的市占率分别为39%和52%。

诺基亚第一季Lumia系列智能手机销量达到560万部，较前季增加27%，但仍远低于苹果iPhone手机3,700万部的销量。目前诺基亚只生产运行Windows系统的智能手机。

微软没有透露Windows手机销量或财务数据的细节，但其表示公司上个季度的手机相关营收增加了2.59亿美元，其中包括对安卓手机的授权费营收，安卓手机采用了一些微软专利技术。

作为后起之秀，微软的Myerson表示，除了价格以外，微软还必须在其它方面与对手有所不同。

他表示，在推出“重磅硬件”后，Windows手机的下一个任务是善用微软Office和Xbox产品的优势打造全新的手机体验，不管是作为办公工具，还是高级玩具。

对有关微软继推出Surface平板电脑后开始开发自有品牌手机的报导，Myerson淡然以对。

他表示，“诺基亚已经做得很好。我们提倡勇于尝试，他们受到这股能量的感染。”(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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