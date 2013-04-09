专访：民生银行将大力发展贵金属业务

* 贵金属业务将列入民生银行今后大力拓展的领域

* 寄望贵金属资产在其客户资产的配置比例能提升至5-10%

* 中国庞大的市场需求将推升全球领先的贵金属服务机构

* 客户提升贵金属资产配置比例尚需时日

作者/谢衡/李文科/张胜男

路透北京4月9日 - 中国银行业的贵金属业务正在加速扩张。民生银行(1988.HK)(600016.SS)贵金属交易主管董虹表示，国内商业银行目前拥有发展贵金属业务的最大机遇，而该行亦将其列入今后大力拓展的领域，并寄望贵金属资产在其客户资产的配置比例能提升至5-10%。

民生银行的贵金属业务量目前在股份制银行中位居前列。董虹在接受路透专访时称，当前中国贵金属市场虽然尚在发展中，但从国家监管机构以及各商业银行重视程度的不断提高和其产品链的不断完善和扩大，各方都对贵金属市场充满了期望。

“我国为全球黄金最大生产和消费国，庞大的市场需求将推升全球领先的贵金属服务机构。”她认为，这正是中国商业银行发展贵金属业务最大的机遇。

她并提到，民生银行贵金属客户端的发展目标是形成涵盖个人贵金属延期交易、实物金买卖、以及其他不同贵金属产品的统一客户端，以期为投资者提供方便、快捷的交易渠道。

最近几年银行纷纷开展纸金银以及现货黄金等投资产品，交易量几乎是逐年翻番。而银行间黄金询价交易业务上线后，包括银行在内的机构及企业就可以创新更多的黄金产品，让国内黄金投资潜力得以充分发挥。

实际上，无论是矿产金产量，还是黄金的消费，中国已连续数年位居全球前列，其中投资消费需求的蓬勃发展更是为中国巨大的黄金市场潜力提供佐证。

而全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)此前就实现了在北京、伦敦和纽约三地24小时不间断地向全球市场提供黄金、白银等贵金属交易实时、双边报价。成为中国境内唯一一家在汤森路透(TRI.N)等国际主要金融资讯终端开展贵金属报价的金融机构，并以做市商身份与十余个国内外同业叙做贵金属交易。

**民生银行将大力拓展贵金属业务**

董虹表示，贵金属业务的前景巨大，该行将大力拓展贵金属业务，该行目前已经发行了三期贵金属业务理财产品，收益率均超过同类产品的数倍以上。

“今后我们还将随着市场的变化而发行更多收益率高，期限较短，风险系数较小的产品为贵金属市场增砖加瓦。”她说。

董虹坦言，民生银行作为股份制银行，发展贵金属业务的主要挑战来自于业内大型商业银行竞争者，因此类机构在零售客户基础方面具备很大优势，而客盘正是其他做市商业务的基础。

面对挑战，她认为，关键在于民生银行能否进行有效的业务转型，使利润多元化。比如适度发展大型银行已经成熟的业务，包括纸金银业务等，专注于充分利用现有资源及可拓展空间较大的业务。

此外，她表示，民生银行还将利用自营优势积极拓展做市交易；面向机构客户的远期双币报价业务；以及市场空间广阔的黄金租借业务等，都是民生银行贵金属业务可持续发展的关键点。

“我们行将一如既往的大力拓展贵金属业务。争取做到从品种、制度、创新、盈利四位一体，努力成为商业银行中的排头兵。”董虹说。

**提升贵金属资产配置比例尚需时日**

董虹表示，虽然最近几年中国银行业将贵金属业务摆在越来越重要的位置，且产品日渐丰富，但考虑到贵金属的特性以及中国投资者的偏好，短期内提升客户在贵金属方面的资产配置比例或尚需时日。

“目前客户对黄金不是特别认同，一方面是因为黄金没有利息，投资者买了以后会有价格上涨的预期，...短期看，（投资贵金属）确实没有债券、股票、理财产品挣得多；另一方面是因为黄金是较创新的投资产品，投资者不是很了解，认知度较弱。”董虹说。

一般而言,配置5-10%的贵金属对于投资者而言是相对安全且合理的,但目前中国业内的贵金属的资产配置比例比较小.中国个人投资者的资产配置中贵金属占比不足1%。

而目前国内机构和个人对黄金资产配置明显不足，亦从另一个角度反映中国在贵金属投资需求方面的巨大潜力。

在2011年触及每盎司近2,000美元的纪录高位之前，黄金已经连涨了12年。路透今年1月进行的调查显示，多数受访者都预计今明两年金价将继续上涨--虽然涨幅会低于前几年。

(审校 曾祥进)

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