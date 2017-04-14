专访：三井住友海上本财年将提高日本公司债投资--高管

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京4月14日 - 日本三井住友海上火灾保险一名高层主管周五表示，在日本国内债券收益偏低环境下，公司计划提高本财年在日本公司债的投资，以追逐更高收益。
三井住友海上是MS&AD保险集团控股(8725.T)的核心事业。财务企划部投资业务课长真野智典接受路透专访时表示，三井住友海上计划在2017财年投资约1,000亿日圆于日本公司债。这个数字高于上财年的700亿日圆。
由于日本央行负利率政策造成公债收益率持续低迷，三井住友海上计划今年的国内公债资产大致维持不变。
“我们有足够的日本公债部位，所以没有理由只因为现在稍微上涨就买进，”真野智典称。“我们在国内资产的主要投资将是公司债及贷款。”
三井住友海上预计10年期日债收益率本财年期间将在零至0.2%。周五时收益率在0.02%。
真野智典表示，虽有法国总统选举、美国与俄罗斯、朝鲜及叙利亚关系紧张等风险，他仍预期整体市场趋势不会改变。
“地缘政治风险可以在市场制造剧烈震荡，但资产类别的价格应该终究会回到事件前的水准，就像我们在英国退欧公投及特朗普去年当选之后所见到的，”真野智典称。
三井住友海上计划买进价值3,500亿日圆的外国债券。另外还计划以交易所上市基金(ETF)投资外国股票。
三井住友海上在上个财年投资700-800亿日圆于风险资产，像是外国债券、股票及私募股权投资，本财年在这类投资已编列600-700亿日圆。
真野智典预计美元兑日圆将在105-115日圆，欧元兑日圆将在110-130日圆。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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