专访：欧元区决策者高估了阻止危机扩散的能力--穆迪

路透伦敦3月27日 - 评级机构穆迪发出警告，欧元区处理塞浦路斯纾困案的拙劣，令区内评等可能被降的成员国压力陡增，也显示决策者过于高估他们控制危机蔓延的能力。

塞浦路斯与国际贷款机构本周敲定100亿欧元纾困计划，但纾困条款打破了过往的禁忌--塞国富有人士和机构的存款最多可能会被冻结40%。

市场分析师担心，纾困塞国模式可能成为未来纾困的危险先例；倘若其他负债国储户认为存款不保，也会导致欧元区更容易发生银行挤兑。

“决策者看起来非常有信心，认为市场状况已足够平顺，他们也有避免危机扩散至其他二线国家和银行体系的工具，”穆迪的主权风险部门执行主管Bart Oosterveld对路透表示。

他并认为欧洲决策者莫名自信。

虽然西班牙和意大利尚能抵御塞浦路斯金融乱局，但分析师担心危机蔓延的风险已经上升，因为如果这些国家寻求金融援助，投资者会认为塞浦路斯事件将重演。

欧洲央行已经试图打消，塞浦路斯纾困案将会成为未来纾困模式的联想。

但是，欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一表示，塞国纾困或能成为解决未来欧元区银行危机模式的谈话，致使市场疑虑难以消除。

Bart Oosterveld拒绝评论在塞浦路斯发生金融危机后，西班牙和意大利评等是否更可能被下调。西意两国评等展望均为负面，评等分别为Baa3和Baa2。(完)

(编译 沈以文; 审校 蔡美珍/白云)

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