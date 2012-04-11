专访：缅甸若摆脱制裁 料吸引外资蜂拥而入--亚开行

焦点：特朗普国会演讲不再盛气凌人 对移民改革持开放态度
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。
路透曼谷4月10日电---亚洲开发银行(ADB)负责缅甸和泰国事务的经理Craig Steffensen周二表示,一旦西方解除对缅甸的制裁,预计外资将流入这个充满机会的宝库,缅甸与世隔绝的经济可望因此迅速发展.
Steffensen称,缅甸经济本财年料成长6%,2013-2014财年料成长6.3%,但若西方的制裁解除,多数投资可能通过公私合伙关系(PPP)的模式涌入,成长率可能超越预估.
"缅甸就像个金矿宝库,不管从哪方面来看--天然资源、油气蕴藏、空间维度、和位於中国印度东南亚间的地理位置.这是块待发的市场,到处都有成长契机,不单是特定领域."他在专访时告诉路透.
"将要开展的景气繁荣使全球各地的人汇聚于此.有极大的潜力...每个航班或旅馆都被来此寻找机会的生意人订满,盼参与观光业、金融、电讯和建筑业."
缅甸近期的改革已经引发投资缅甸的浓厚兴趣.未来几周西方很可能解除对缅甸的部分制裁.
亚开行暂定评估缅甸经济规模约为400亿美元,仅及人口数类似的邻国泰国的八分之一.
亚开行和国际货币基金组织(IMF)自10月起频访缅甸,汇编评估并提供其政府和央行经济策略的建议.但Steffensen表示,要等制裁解除,缅甸5亿美元未偿欠款偿清,才会进行全面的来往--包括全时技术支援和贷款.
但他表示"有一个能力非常好的(缅甸经济学家)小组在那儿运作."(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
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