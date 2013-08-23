专访：新日铁住金看空亚洲钢价前景 归咎于中国产量过剩

路透东京8月23日 - 全球第二大钢铁厂商--新日铁住金(5401.T)预期中国钢铁厂商的过剩供应，将抑制今年亚洲钢价的涨势，尽管中国国内和出口订单跳增致使近期钢价反弹回升。

全球金融危机和日本经济疲弱所导致的不景气，使得新日铁与一家日本对手合并，虽然日本的钢铁生产厂才刚摆脱这样的景气低谷，但仍面临强劲的挑战，因它们必须设法竞逐海外市场，且中国产品供应过剩。

新日铁住金对钢价展望持偏空看法，竞争对手韩国浦项钢铁(005490.KS)上个月底已预期合金的价格将走弱，且可能意谓着日本公司的出口获利或会受到影响，其近期才因日圆贬值而盈利较丰。

中国钢铁产能过剩已对全球钢价造成压力，中国数年来急速扩大生产后，尽管需求成长放缓，中国仍继续扩产。中国是全球最大钢铁生产国。

这让其他地区的钢铁厂商面临更艰困的困境，像是日本的钢铁厂商。日本是全球第二大钢铁生产国，该国两大钢铁厂商约半数产量外销。

“我们仍无法乐观看待亚洲钢铁市场前景，”新日铁住金副社长太田克彦在本周稍早的访问中说。

“如果钢价稍稍回升一些，中国钢铁厂就会扩产，市场价格就会再度跌下来。过去几年那样的循环一再重复，未来也还会再发生。”

由于订单成长，上海螺纹钢期约上周触及四个月高点，但太田克彦看法仍审慎保守。

“供需差距要缩小，需看到炼钢设备有大量的减少，或是需求急遽上升。但目前并未看到任一情况的出现。”

中国钢铁工业协会最新旬报显示，8月上旬日均粗钢产量达214万吨，旬环比上涨2.7%，为七月以来新高。

投行摩根士丹利(Morgan Stanley)称，全球钢铁市场过剩产能约为3.34亿吨，其中近2亿吨都在中国。

根据国际钢铁协会的估计，这一产能过剩压低了钢铁价格，预计全球需求量今年仅增长2.9%，2014年增长率也为较慢的3.2%。

中国正在考虑进行更为深入的结构改革，以整治臃肿、低效和负债累累的钢铁等行业。

但是太田克彦对此不屑一顾，“这样的事情我们已经听过很多次了。”

中国经济前景改善也支撑铁矿石价格.IO62-CNI=SI近期上涨至五个月高点，这在市场引发了部分乐观情绪，即中国经济趋稳可以有助于吸收全球不断增加的供应。

但铁矿石价格本周回撤，周三触及每吨138美元下方的两周低点。太田克彦预计下行趋势还将持续。

“近年来全球需求增长已经放缓，而新增供应不断增加。铁矿石价格可能会在现有水平上下20美元范围内波动，偏向下行。”(完)

(编译 戴素萍/张若琪/朱晓军；审校 张明钧)

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