专访：借道地方债离岸发行 资本项推人民币国际化大有可为--专家

作者 李文科

路透北京8月29日 - 伴随人民币结束单边升值，自2009年以来快速发展的人民币国际化进程明显放缓。中国社科院专家认为，之前依靠贸易项下输出人民币来推进国际化的模式短期难有快速进展，但趁中国加入SDR东风，资本项下推进人民币国际化仍大有可为，其中地方政府债券的离岸发行就有可能成为一个突破口。

社科院世经政所国际金融研究室主任刘东民在接受路透专访时指出，人民币加入SDR(特别提款权)以及国内金融市场的较高利率，令人民币债券在国际市场有相当大吸引力；通过离岸市场发行地方债，不仅是人民币在资本项下回流的有效途径，也是促进人民币成为国际储备货币的重要手段。

“从长期来看，国债和地方政府债券在离岸市场的持续发行，可以推动人民币计价的资产逐步成为全球安全资产，同时有助于离岸人民币金融中心的发展，不失为当下推进人民币国际化的有效模式。”他说。

高信用评级的政府债券在全球都是典型的安全资产，尤其是发达国家的政府债券，比如美国国债和英国国债。从这个角度而言，中国要想推动人民币成为国际货币，一定要推动中国的政府债券成为全球的安全资产，从而成为全球储备货币。

实践证明，尽管美国的公共债务占其GDP比例已超过100%，但在2008年金融危机之后，美国国债的境外投资者持有比例不降反升，而美国公司债和金融债的境外持有比例却明显下降，这显示出政府信用给政府债券带来了强大的稳定性。因此，从货币国际化的角度来看，政府债券的国际化发行是中国为全球提供安全资产、实现国际储备货币多极化的最重要选择。

刘东民认为，债券市场属于一个国家的金融基础设施，没有强大的债券市场，根本谈不上一个金融大国。通过本币债券市场建设强大的全球安全资产池，不仅为本国市场提供金融基准和融资工具，亦可以为全球市场提供投资品。

一旦地方政府债券实现离岸发行，就形成了以开放促改革的市场机制，推动地方政府财政的规范化、法制化运行，督促地方政府加强自身管理，提升风险管理能力。

“债券资产池的规模和质量都是一个国家金融崛起的前提条件。抛开人民币国际化不谈，想要让中国成为金融大国、金融强国，扩大安全资产池，提升政府债券资产池的质量和流动性都是未来中国金融改革最重要的步骤之一。”他称。

他认为，在人民币加入SDR货币篮子后，伴随中国持续推进经济改革，国际投资者特别是各国央行和大型金融机构料逐步提高人民币计价资产在自身投资组合中的比重。中国地方政府债券的离岸发行可逐步将人民币计价的地方债打造成全球安全资产，并进一步推动人民币国际化。

人民币将于今年10月正式加入SDR，届时其在SDR的占比将达10.92%。SDR愈被市场广泛使用，人民币的使用率也会随之提升。

而中国力推SDR债券，亦将间接推广市场对人民币的使用。世界银行将于本周三（31日）在中国银行间债市簿记建档发行5亿特别提款权（SDR）计价债券，期限三年，为首只以人民币进行结算的SDR债券。此次世行SDR债被称为“木兰债”，批准额度为20亿特别提款权。

**建安全资产池的机遇期**

刘东民并认为，从国际上看，中国要推动政府债券离岸发行亦有很好的历史机遇，那就是2008年全球金融危机后全球安全资产出现了清晰的供不应求的局面。

一方面，2008年金融危机以及欧债危机之后，主要发达国家信用评级出现历史性下调，令安全资产大幅减少。考虑到历史上全球安全资产绝大部分都是由发达国家提供，而发达国家的公共债务问题在中短期难以明显缓解，显示全球安全资产供不应求将是长期趋势，这给发展中国家带来机遇。

另一方面，随着金融监管的强化，金融机构对于全球安全资产的需求上升，全球银行和机构都需要持有更多政府债券以提升资产质量，全球很多衍生品的交易亦需要更多的安全资产作为抵押品。

“未来全球安全资产供不应求的缺口，最有可能来弥补的是中国的政府债券，这里面中国的机会是非常大，是中国推动人民币国际化的有效方式。”他指出。

从信用的角度而言，中国的国债和地方政府债都有可能上升为全球安全资产。国债早已经在离岸和在岸市场向境外投资者发售，但是地方政府债券还没有在离岸市场发行过。

全球安全资产是指历史违约率低、在国际金融市场上获得高信用评级的金融投资品。在过去几十年，全球安全资产的供应方是西方发达经济体，具体产品包括发达国家的政府债券、大型跨国金融机构和跨国公司的债券以及多边金融机构债券，这些债券的信用评级都在AAA或者至少AA水平。

**地方债离岸发行时机合适**

刘东民指出，和美国相比，中国国债规模相对较小，只占美国可交易国债市场规模的13%，如果要发行巨量国债来满足这个数量，难免将把中国的中央政府债务率推至过高水平。

另一方面，中国的地方政府债加上城投债（城投债在国内市场上被公认为准地方政府债）的规模大概在10.3万亿，与大抵11万亿的国债市场规模相当；让地方政府债进行离岸发行，可以令地方政府财权和事权更匹配，且中国省级地方政府的规模相当于世界上一个中等国家的规模，这些地方政府的信用大体上接近于国家信用。

他强调，未来几年，中国保证经济中高速增长，地方政府财权和事权要匹配，地方政府也有大量的基础设施等投资要去做，需要发行大量的地方政府债和城投债，中国地方政府债券规模是可以很快扩大起来的。

“中国地方政府债券完全能够跟国债一块构成强大的安全资产池，无论从哪个角度去看，让中国地方政府债券离岸发行都是一件很合适的事情。”他称，现在时机也比较合适。

实际上，已经有国家和地区对中国地方政府债的发行表示兴趣，这亦意味着中国地方政府债是有国际市场的。

现在中国的国债和企业债都可以离岸发行，如果中国的企业信用可以支撑其债券在离岸发行，并能吸引国际投资者，那么地方政府债券所拥有的省一级政府的信用肯定不可能低于中国的任何一家央企。

“如果考虑的是广东、浙江、山东这样的经济大省和强省，其政府信用更高了，基本上是等同于国债的。另外，像上海、深圳、杭州这样的大城市，其经济增长潜力大，政府财政实力强，也是非常优质的地方政府债券发行者。既然我们的企业能去发点心债，那我们的地方政府一定能去离岸发行点心债。”刘东民称。（完）