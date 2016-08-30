专访：油市重新平衡可能在今年下半年到明年下半年间发生--壳牌

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透挪威斯塔万格8月29日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)首席能源顾问Wim Thomas对路透表示，过去两年令油价承压的全球石油供应严重过剩问题，或许在2017年下半年之前都不会解决。
利比亚和尼日利亚的日供应量可能重回约150万桶，加上伊朗和伊拉克产量水准的不确定性，可能造成石油产业众所希望的重新平衡愈行愈远。
“所有这些事情都回到市场上时，可能就再次推迟真正的平衡，”Thomas在ONS石油会议间隙接受路透专访时表示。
他表示，对重新平衡来说，最乐观的情况是今年就会开始出现，而壳牌为各种结果做好准备。所谓的重新平衡意味着庞大的原油库存必须被消化。
“这可能在今年下半年到明年下半年之间的任何时间发生。”
今年早些时候油价从2014年高位下跌逾70%，目前仍比高位低逾50%，因主要产油国之间激烈的市场份额争夺战造成全球市场供大于求。
Thomas称或许可以从三个方面入手打破当前的局面。
石油需求大国中国和印度的需求，以及美国页岩油生产商面对油价疲弱时展现的韧性，将是油价的关键驱动因素。
Thomas表示，石油输出国组织(OPEC)达成的任何冻产协议或许也会导致油价突升。
OPEC成员国将在9月26-28日在阿尔及利亚举行的国际能源论坛(IEF)间隙会面。(完)
(编译 戴素萍/王琛；审校 许娜/徐文焰)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着