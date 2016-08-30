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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 08:39 BJT

专访：油市重新平衡可能在今年下半年到明年下半年间发生--壳牌

路透挪威斯塔万格8月29日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)首席能源顾问Wim Thomas对路透表示，过去两年令油价承压的全球石油供应严重过剩问题，或许在2017年下半年之前都不会解决。

利比亚和尼日利亚的日供应量可能重回约150万桶，加上伊朗和伊拉克产量水准的不确定性，可能造成石油产业众所希望的重新平衡愈行愈远。

“所有这些事情都回到市场上时，可能就再次推迟真正的平衡，”Thomas在ONS石油会议间隙接受路透专访时表示。

他表示，对重新平衡来说，最乐观的情况是今年就会开始出现，而壳牌为各种结果做好准备。所谓的重新平衡意味着庞大的原油库存必须被消化。

“这可能在今年下半年到明年下半年之间的任何时间发生。”

今年早些时候油价从2014年高位下跌逾70%，目前仍比高位低逾50%，因主要产油国之间激烈的市场份额争夺战造成全球市场供大于求。

Thomas称或许可以从三个方面入手打破当前的局面。

石油需求大国中国和印度的需求，以及美国页岩油生产商面对油价疲弱时展现的韧性，将是油价的关键驱动因素。

Thomas表示，石油输出国组织(OPEC)达成的任何冻产协议或许也会导致油价突升。

OPEC成员国将在9月26-28日在阿尔及利亚举行的国际能源论坛(IEF)间隙会面。(完)

(编译 戴素萍/王琛；审校 许娜/徐文焰)

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