菲尔普斯开启泳池外新生活

路透伦敦8月5日(记者Julian Linden)---就像一条离开水的鱼一样，菲尔普斯(Michael Phelps)开始了他的新生活的第一天，尽管还不确定转向哪个方向，以及接下来要做什麽。这是20年来的第一次，他再也不用定闹钟天亮之前就起床，把泳裤和泳镜塞到包里直奔泳池了。

前一晚，菲尔普斯以共18枚奥运金牌的成绩为他不可思议的泳坛生涯划上了句号，他太累了想好好睡个懒觉，但是他的身体和头脑却不允许他这样。

和往常一样，他在6点的时候准时醒来，脑子里仍想着自己已经实现的成就时，情绪依旧高涨。“我没有睡过我平时起床的时间就自然醒了，我昨晚就睡了3、4个小时，但是我醒了就睡不着了。”他周日接受路透社采访时说。

“这有点诡异，太奇怪了，这是第一天不用训练，并且以後再也不用训练了。”

四年前的北京奥运会上，菲尔普斯决定伦敦奥运会将是他的最後一届奥运会，那时候他就已经知道这一天将要到来。

他提前很久就知道他的最後一场比赛是什麽，在哪一天，所以他已经做好了准备。

北京奥运会上菲尔普斯获得了8枚金牌，那之後他的训练就比不上北京奥运会之前强度大了，但是他努力保持身体健康并且充满斗志，从而在伦敦奥运会上又获得了4枚金牌和2枚银牌，最终以创造新的世界纪录的22枚奥运奖牌的成绩，给自己的职业生涯划上了完美的句号。

上周六，数以千百万计的人们观看了他在混合泳接力中的谢幕战，为职业生涯画上完美句号。

伦敦水上运动中心观众席上的人们爆发出一阵强烈的呼喊，他们不由自主地从座位上站了起来，向这位奥运史上最伟大的运动员致敬。

他将一枚金牌收入囊中，还获得了国际泳联给他特别颁发的一座终身成就奖杯。此外收获的，还有不计其数的握手和拍背。泪水当然也不例外，有来自家人的，有来自教练的，甚至也有他自己的。这也难怪，如此的一个夜晚他彻夜难眠。

“我说不清现在是什麽感受。这有点太五味杂陈了，”他说道。

“现在我什麽感觉都有。这真是一种混杂的情感。我只是不知道该如何做出反应。”

菲尔普斯本来打算这一天陪伴他的母亲Debbie一同度过，不过还有一件事儿先得完成，那便是与其赞助商Visa一道出席一系列记者见面会。

在一个座无虚席的礼堂里，他花了近30分钟时间回答记者提问，范围之广，包括了游泳、伦敦美食以及他是否很快打算结婚等等。之後，他与一些事先筛选过的媒体渠道进行了私下的交流，其中就包括路透社。

他眼睛红肿着，挺着疲倦不堪的身子，向我们描述了他的成功经历以及未来的一些打算。他提到自己将会到处去旅游，并且提高一下打高尔夫球的技术。

现年27岁的菲尔普斯表示，在北京奥运会後短暂的休息让他长胖了不少，他现在想认真地减肥以保持体形。他将不再接近泳池了，除非是去观看世锦赛或者奥运会。

“我事业中竞技性的那一部分已经结束了，但是这并不意味着我不再会参与游泳这项运动，”他说。“我还想身处其中，但是是以旁观者的身份来介入了。”（完）

编译： 陈昭/林秀峰 发稿：王燕焜

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