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国际财经 | 2017年 1月 20日 星期五 09:48 BJT

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡

路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。

“初步目标是加快库存下降的速度，”巴尔金都在达沃斯世界经济论坛期间表示。

“我们已看到库存水平从高位下降。我们将继续关注下降情况，希望库存水平可以减少到行业的五年平均水平附近，”他表示。

“经济合作暨发展组织(OECD)的商业库存跌破30亿桶。(与五年平均值)还差2.7亿桶左右，”他表示。

巴尔金都表示，全球产油国与油企连续两年削减资本支出后，库存下降将有助于市场恢复平衡，以及建立能够促进石油业投资的“均衡油价”。

“对于俄罗斯持续参与我们减产行动、巩固这个平台，有效建立一个短、中、长期维稳论坛的承诺，我毫不怀疑，”巴尔金都如此表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李爽)

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