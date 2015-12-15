专访：中国过剩产能出清明显加快 最怕人为脉冲式经济好转--专家

路透北京12月15日（作者 马蓉） - 中国正着力加强供给侧结构性改革，中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉认为，近期用电量、货运量等一系列交易性指标的快速下行，意味着中国过剩产能的出清速度正在加快，这将有助于货币环境的宽松并保持利率在较低水平。

他在接受路透专访时还表示，做投资的人目前最担心的事，其实是怕经济起来。因为当下如果经济起来，一定是一个人造的脉冲，直接触发的就是一个冲突的状态，从宏观层面看，会变成资本外流和汇率的压力，也就是说内部外部都有约束条件。

“因此，经济层面目前算是比较好的状态，也就是加快出清。”他称。

刘煜辉并指出，从出清的角度看目前是在加快的，虽然很多“僵尸企业”没关门，但目前没做的仅是未对其进行最后的法律处理，这更多与中国的社会托底机制还没有准备好有关系。

对于房地产的出清，他认为，也将以去库存为主，“地产投资将继续下行，包括保障房和经济适用房的建设。原来是稳增长的手段，现在强调主要是通过市场商品化来转化完成，这个转化一定对GDP做减法的。”

中共中央政治局周一召开会议称，要化解房地产库存，通过加快农民工市民化，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场。

相应地，刘煜辉认为，中国将打造新能源产业体系以对冲和替换房地产产业链重资产，“中国敢对美国，包括对全球气候大会作出非常强的承诺，是下了死决心的，因为中国过去的所谓的强周期的部门是建立在化石能源结构的基础上的。”

中国国家主席习近平在出席巴黎气候大会开幕式发表讲话时指出，虽然需要付出艰苦的努力，但中国有信心和决心实现“于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现”的承诺。

根据上述几项经济因素，刘煜辉总结的结论为：中国低利率政策仍将长期维持，对债券投资者来说，仍会是难得的长期牛市。

**人民币国际化进程或快于预期**

近日人民币成功“入篮”SDR(特别提款权)，标志着人民币国际化取得里程碑式进展，也意味着人民币资产有了开门迎客的“执照”。刘煜辉指出，目前国外投资人对人民币主权资产兴趣浓厚，在全球资产重配过程中，人民币国际化进程可能比预期更快。

“3%以上的长期收益率，主权风险相当于次中心的地位，十几万亿美元体量的经济体，这样的主权资产哪里找？但中国长期国债存量盘子偏小，五年期以上的国债存量仅1.7万亿人民币，增量也就三千亿，供不应求。”他说。

有报告测算，从全球资产重配角度，人民币的实际国际地位若达到与日元相当，人民币债券类资产缺口3,000亿美元；若与英镑相当，缺口会高达1.9万亿美元。

汇率方面，刘煜辉认为，人民币对美元盯住会弹性变软，但对非美元货币中长期大概率会保持强势货币。

人民币兑美元即期周二早盘触及6.4698元再刷新近四年半低点，中间价七连跌但跌幅收窄。交易员称，今日市场维持了一周以来每日贬100点左右的的惯性，但中间价偏高，且盘中遭遇结汇拦截，市场揣测监管层有意控制贬值节奏。

刘煜辉同时强调，市场也应重新评估美元的升值空间。他认为，美国现在可能更多靠耐用消费品和房地产两类传统部门拉动经济，而这两类都是利率敏感型。

“所以我们可以理解（美联储）加息的屡屡爽约，中线维持经济2%的增长不是那么容易的，因为利息一往上抬，这两个部门就垮下来，美元再往上升也不是一帆风顺的。”他说。

**资产供给衰退**

国内经济转型阵痛和降息周期使“钱多、好资产少”渐成中国金融市场常态。刘煜辉认为，资产供给的衰退致使资产方“水汪汪”这一现象在2016年也不会好转。

他指出，当前金融数据存在巨大的欺骗性。从传统货币供给的角度来看，8、9月因资本流出，外汇储备负增长；而货币需求方面，M2和社会融资规模企稳反弹，超储率从2.5%降到1.7%，理论上银行间利率应上涨。但实际上全社会的融资成本是呈下降趋势。

他认为，这种矛盾的产生是因为货币信用数据企稳反弹多源于资金高比例沉淀于债务存续及置换环节中，如庞大的地方政府债务置换规模使得M2包含了负债，而并非对应实体资产形成的加快。

“江苏有银行的大股东说他一年的融资量是110个亿（人民币），但是110个亿中90几个亿都在进行债务周转的，真正要投的新资产，下去也就是十几个亿。”他举例称，“我觉得百分之六七十（资金）实际上没有资产形成，今后资产的供给速度也是比较差的状态。”（完）