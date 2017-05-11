（更正）专访：巴基斯坦“一带一路”相关还款额最高约为一年50亿美元--政府顾问

(更正：标题有误，应为“还款额”，非“负债额”。)

路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他还款额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的过境费来支应绰绰有余。

中国已承诺将通过连结亚欧非的“丝绸之路经济带”，对巴基斯坦铁公路及能源基础建设投资多达570亿美元。

官员预计，一旦巴基斯坦的阿拉伯海港口瓜达尔投入使用，高速公路修建完成让货物得以横越喜马拉雅从中国新疆进出，那么中巴贸易将大幅攀升。

中巴经济走廊(CPEC)是一带一路的旗舰项目，也被视为重振巴国经济的希望。但投资者忧心，一旦开始偿付债务、中资企业开始把获利带回国内，巴基斯坦货币可能将遭遇严峻的压力。

密切从事于CPEC计划的巴基斯坦总理纳瓦兹·谢里夫政府顾问Nadeem Javaid告诉路透，这样的担忧没有必要，巴基斯坦将从进出中国运送货物的车辆收费中挣到很多钱。

Javaid表示，瓜达尔-新疆走廊明年6月起应该就能运作；巴基斯坦预计到2020年，会有最多达4%的全球贸易将经过这条走廊。

“巴基斯坦系统每年大约可获得60-80亿美元的通行费和租金费用，”Javaid在路透专访中表示，“到2020年，我预计我们将达到这个水平。”Javaid还担任计划部首席经济学家。

他指出，中国有巨大动力经由巴基斯坦输运石油和其他货物往西部地区，因比起其他传统路线，瓜达尔-新疆走廊可缩短大约9,500英里(15,000公里)的路程。

Javaid表示，不难想像这还可以省下数以百万公升计的燃油。(完)