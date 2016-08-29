专访：棕榈油价或因供应紧张而攀升 产量料反弹--金光农业资源

路透新加坡8月29日 - 全球第二大棕榈油生产商金光农业资源(Golden Agri-Resources)(GAGR.SI)财务长Rafael B. Concepcion Jr.称，今年稍后毛棕榈油价格可能上涨，因需求稳健及供应紧张。不过随着厄尔尼诺现象的消退，产量料将逐步增加。

与去年厄尔尼诺现象相关的天气干旱，降低了棕榈油生产大国印尼和马来西亚棕榈油的单产，预计今年将使金光农业资源的产量减少15-20%。去年的厄尔尼诺现象为20年来最为强烈。

但Concepcion周一对路透表示，2016年天气情况好转暗示明年单产将增加。

他称，2017年该公司毛棕榈油产量料将回升至2015年水平240万吨，2018年将再增加10%。

Concepcion从雅加达通过电话称，“我们看到天气情况较去年大幅好转，...今年的雨水多多少少变正常了。”

“我们预计植株情况将恢复正常。”

但Concepcion补充称，2016年的全球库存将受厄尔尼诺现象影响，加上因为提高使用生物柴油的规定相关需求，将会支撑毛棕榈油(CPO)价格。

“不只是来源地马来西亚和印尼，就连印度、中国及欧洲部分地区这些大量消费棕榈油的市场，在库存状况方面也都吃紧，”Concepcion称。

根据美国农业部，预计2015/16年度全球棕榈油产量将从一年前的6,164万吨降至5,940万吨。

Concepcion称，在2016年余下的时间，预计毛棕榈油价格将保持在每吨约600-700美元的当前区间，也有可能达到750美元，因买家重新补充库存，以及印尼把更多的棕榈油调和至生物柴油。

本月早些时候，指标棕榈油期货触及10周高点每吨2,668马币(661.2美元)。(完)