专访：理文造纸争占内地卫生纸市场 并铺路出口海外--CEO

路透香港3月7日（记者 梁慧仪） - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司(2314.HK)去年新投产的卫生纸业务，首年产量较少但盈利能力亮眼。公司首席执行官李文斌表示，内地卫生纸市场需求庞大且受经济周期影响较小，未来有可能在广东省增设生产线。

他周一接受路透专访时透露，公司已开始铺路向海外扩张，已小试牛刀向美国、澳洲出口产品，亦计划今年底至明年初开始在香港销售。出口海外产品包括自家品牌＂亨奇＂的卫生纸，亦有供应其他品牌的OEM产品。

＂我们已开始出口到美国及澳洲，在铺路中，有少量订单在试，但将来如果在广东生产就会很大量。＂李文斌说道，＂我相信由重庆运去美国就贵些，但如在东莞或广东省生产，运费应该很competitive（有竞争力）。＂

理文造纸在2014年向大股东收购卫生纸业务，生产厂房设于重庆，去年首年投产，销量为4.8万吨（产能13.5万吨），占公司整体销量544万吨不足1%，但每吨净利高出包装纸62%。

李文斌指，今年底理文的卫生纸总产能将增至35.5万吨，进占中国第五大卫生纸生产商，但其占市场份额亦不足5%，加上国内卫生纸市场年增长达10%，市场仍有很大发展空间。

目前中国内地卫生纸行业四家领头羊--恒安国际(1044.HK)旗下＂心相印＂、中顺洁柔(002511.SZ)、维达国际(3331.HK)及金光纸业（中国）]旗下＂清风＂的总产量只及全国的四分之一，其余由零散的生产商所占据。

近年中国经济增长放缓，对消费品特别是奢侈品的需求减弱，但对民生必须品的影响则相对轻微。李文斌表示，有别于其他个人护理产品如纸尿片等，消费者对卫生纸的品牌黏性较弱，因此亦为公司提供争占市场的空间。

＂中国的工业发展已去到一个瓶颈，不会再有很大的扩张...但卫生纸的需求会随人口增长扩大，不会因工业需求转变而失去市场。＂李文斌说。

李文斌表示，公司今年会集中完成卫生纸产能扩产，以及越南的箱板纸生产线，但未来亦会考虑将生活用纸业务扩大至纸尿片、湿纸巾等。但他指因消费者对这类产品的忠诚度较高，不会轻易因为价格因素转换其他品牌，所以难度会较高；即使发展新产品，最快也是2017年的事。

理文造纸午盘中段股价跌近2%，报4.98港元，自公司月初公布去年业绩以来，股价累计涨近一成。今年迄今该股涨幅约15%。（完）