专访：PGIM执行长预计10年期美债收益率不会进一步上升

路透东京4月6日 - 美国保德信金融集团(PRU.N)资金管理部门PGIM执行长David Hunt表示，尽管美国经济增长稳健，但预计美国公债收益率不会进一步上涨，因存在全球政治风险，且外国投资者对美债买需强劲。

Hunt是PGIM管理1万亿美元资产的负责人，他说虽然美国经济表现不错，但金融市场对美国总统特朗刺激计划进一步促进经济的希望已反应过度了。

“我说我们的看法与主流不太一样。我们认为收益率不会上升，”Hunt表示。而市场广泛预计美国10年期公债收益率会上升，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将上调利率。

这家总部位于新泽西的公司相信，目前位于2.34%的美国10年期公债收益率(殖利率)，将在年底前跌至2.25%，尽管其预计美联储将在2017年再升息两次。

“经济存在巨大的宏观风险，主要来自政治事件，如欧洲选举，以及朝鲜导弹发射，”他说。

Hunt称，PGIM最近已将风险敞口调降至内部上限的75%左右，而过去两年一直维持在最高水平附近。

他也指出，外资对美国公债有“明显需求”。

“(过去)这一季，美国发行了3,000亿美元新债，对于一个季度来说这绝对是创纪录了，而你却一点也买不到。这绝对太紧张了，因为很多日本人和欧洲人来了。全球对收益的需求还是很强的，”他说。

美国10年期公债收益率在12月中升至2.64%的两年高位，是7月所及纪录低点1.32%的两倍，因寄望特朗普的亲商政策将推高美国经济增速和通胀率。

“市场对特朗普总统政策的指望可能过高了...而现在，我们会说现实开始逐渐显现，”他说。

Hunt指出，投资者应注意“特朗普怎么说，和政府最终出什么政策，这两者之间有非常大的差异。”(完)