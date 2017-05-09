专访：菲律宾新任环境部长称可在采矿和环境保护之间找到平衡

路透马尼拉5月9日 - 菲律宾新任环境部长Roy Cimatu称，可以在允许采矿和保护自然资源之间找到平衡，他需要时间来评估前任部长下令关矿的情况。

“在有些国家，矿业对经济贡献很多，却未遭到环保人士的诟病，”Cimatu周二在电话采访中对路透称。

“我认为可以做到...(平衡)环境(保护)和负责任的开采。”

菲律宾总统杜特尔特周一任命Cimatu取代洛佩斯(Regina Lopez)担任环境部长。此举受到矿企的欢迎，但却遭到环保团体的反对，后者称Cimatu没有环境保护方面的履历。

Cimatu称，他尚未对洛佩斯之前的决定采取立场，包括她下令关闭全国逾一半的矿场，以及取消未开发矿场的合约以保护水资源等举措。Cimatu曾是一名军人，2002年曾短暂担任过菲律宾武装部队的最高指挥官。(完)