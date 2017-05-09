专访：菲律宾新任环境部长称可在采矿和环境保护之间找到平衡

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透马尼拉5月9日 - 菲律宾新任环境部长Roy Cimatu称，可以在允许采矿和保护自然资源之间找到平衡，他需要时间来评估前任部长下令关矿的情况。
“在有些国家，矿业对经济贡献很多，却未遭到环保人士的诟病，”Cimatu周二在电话采访中对路透称。
“我认为可以做到...(平衡)环境(保护)和负责任的开采。”
菲律宾总统杜特尔特周一任命Cimatu取代洛佩斯(Regina Lopez)担任环境部长。此举受到矿企的欢迎，但却遭到环保团体的反对，后者称Cimatu没有环境保护方面的履历。
Cimatu称，他尚未对洛佩斯之前的决定采取立场，包括她下令关闭全国逾一半的矿场，以及取消未开发矿场的合约以保护水资源等举措。Cimatu曾是一名军人，2002年曾短暂担任过菲律宾武装部队的最高指挥官。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王颖)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。