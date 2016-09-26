专访：PIMCO称随着央行招数用尽 债券收益率将逐步升高

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透伦敦9月23日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)全球固定收益投资长Andrew Balls周五称，全球债券收益率将温和上涨，未来几年波动性激增可能更为常见，因央行政策效力减弱。
Balls还表示，金融市场低估美联储可能升息的速度，英国央行今年料不会再次升息。
为重振增长和通胀，各国央行纷纷降息，很多国家降至负利率，而且引发数以万亿美元计钞票，用以购买债券。
但本周日本央行改变策略，有人认为这说明货币政策可能达到极限，令市场猜测债市长达35年的涨势可能要结束。
“央行招数用尽，将使风险溢价逐渐升高，我们认为未来几年将会看到债券收益率和股市风险溢价逐步升高，”Balls称。
Balls表示，尽管利率不会回升到逼近19世纪末20世纪初的水准，但未来几年上升速度可能比投资者预期来得更快。
他预计美国将于12月加息，2017年将两度升息。根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch，货币市场利率显示12月升息机率为50%，明年进一步加息的机率则仅有25%。
Balls指出，收紧货币措施可能导致市场骤然震荡的情况增加，与美联储在2013年开始撤回量化宽松计画的情况雷同。
但他表示，这种风险是可以控制的，他并提及有迹象显示许多国家经济情况有所好转。
“过去几年我们相当低估新兴市场，如今我们可能偏向中性。但我们仍认为估值看来合理，可能会配置更多风险预算资金至新兴市场。”
Balls表示，他不认为英国央行今年会二度降息，因6月公投脱欧的效应目前看来都在控制当中。
他指出，Pimco已抛出部份英国政府公债，减少所持有的英镑空仓。(完)
(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 张明钧)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。