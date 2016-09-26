专访：PIMCO称随着央行招数用尽 债券收益率将逐步升高

路透伦敦9月23日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)全球固定收益投资长Andrew Balls周五称，全球债券收益率将温和上涨，未来几年波动性激增可能更为常见，因央行政策效力减弱。

Balls还表示，金融市场低估美联储可能升息的速度，英国央行今年料不会再次升息。

为重振增长和通胀，各国央行纷纷降息，很多国家降至负利率，而且引发数以万亿美元计钞票，用以购买债券。

但本周日本央行改变策略，有人认为这说明货币政策可能达到极限，令市场猜测债市长达35年的涨势可能要结束。

“央行招数用尽，将使风险溢价逐渐升高，我们认为未来几年将会看到债券收益率和股市风险溢价逐步升高，”Balls称。

Balls表示，尽管利率不会回升到逼近19世纪末20世纪初的水准，但未来几年上升速度可能比投资者预期来得更快。

他预计美国将于12月加息，2017年将两度升息。根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch，货币市场利率显示12月升息机率为50%，明年进一步加息的机率则仅有25%。

Balls指出，收紧货币措施可能导致市场骤然震荡的情况增加，与美联储在2013年开始撤回量化宽松计画的情况雷同。

但他表示，这种风险是可以控制的，他并提及有迹象显示许多国家经济情况有所好转。

“过去几年我们相当低估新兴市场，如今我们可能偏向中性。但我们仍认为估值看来合理，可能会配置更多风险预算资金至新兴市场。”

Balls表示，他不认为英国央行今年会二度降息，因6月公投脱欧的效应目前看来都在控制当中。

他指出，Pimco已抛出部份英国政府公债，减少所持有的英镑空仓。(完)