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中国财经 | 2016年 8月 18日 星期四 14:00 BJT

专访：中国平安保险海外投资配置比例可能大幅提高四倍

路透香港8月18日 - 中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)首席财务官(CFO)姚波周四向路透表示，平安保险计划将海外投资配置比例大幅提升至5-10%。

平安保险目前的海外投资配置比例约2%，远低于中国保监会规定的15%上限，因此有很大的提升空间。

姚波接受采访时表示，如果能找到合适的海外资产，公司计划让海外资产配置的比例逐步提高至5%-10%。

“我觉得3-5年也可以(发生)，因为现在整个世界都变得很快，”姚波称，他列出美国、英国和欧洲将为该公司主要的海外投资目标地区。(完)

(编译 蔡美珍/王兴亚；审校 屈桂娟/张涛)

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