专访：日本央行可考虑购买外债弱化日圆--首相顾问滨田宏一

路透东京8月30日 - 日本首相安倍晋三的一位顾问滨田宏一周二称，如果美国认为日本政府对汇市的干预行为是在操纵汇率，则日本央行可能考虑购买外国债券，作为弱化日圆的一个选项。

“日本货币当局干预汇市的方式不应该是改变日圆的大致走势，而是在日圆过度上涨时，打击对日圆涨势押注过多的投机客，”同时还是耶鲁大学经济学名誉教授的滨田宏一在接受路透专访时表示。

“如果日本的汇市干预被视为操纵汇率，日本央行购买外国债券可作为致力于同一目标的一种温和方案，”他表示。

“我认为日本政府收到美国当局发出的不要干预汇市的相当强烈警告，”滨田宏一称。

他表示，日本央行购买外国债券很敏感，但这将有助于消除对该央行政策选项“已然用尽”的看法。

由于汇率政策属于政府而非央行的职权范围，日本央行过去一直避免购买外债。

滨田宏一表示希望美联储升息，近几日美联储官员曾发表鹰派声明。

“如果美国真的升息，则将给日本经济带来福音，我也无需劝说财务省干预汇市，因为日圆汇率会自然而然地下滑，”他称。

对于货币政策，滨田宏一表示，在美联储9月21日利率决定出炉前，很难断言日本央行下个月是否会放松政策。(完)