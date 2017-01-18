专访：近期全球股市涨势由基本面推动 而非特朗普-Robeco投资长

路透东京1月18日 - 荷兰资产管理公司Robeco投资长Lukas Daalder表示，过去几个月全球股市的上涨，更多的是因基本面的改善，而不是因为预期特朗普执政下的美国将扩大财政刺激。

相反，Daalder表示围绕特朗普经济政策的不确定性，是今年市场最大的风险源。他是在东京接受路透的采访做上述表示。

在特朗普即将在周五就任之际，Daalder称Robeco管理的资产的仓位几乎全是中性的，公司将在新政府成型后制定新的投资策略。

“一般来说我们都会有很大的敞口。不过目前在汇率方面，某种程度而言我们已经没有涉入。基本上自美国大选以来，我们目前还在进行的唯一交易就是做空日圆兑美元，”他表示。

美国标准普尔500指数.SPX自11月8日美国总统大选以来已经累计上涨5.3%。而MSCI明晟全球市场指数在此期间则上涨3.4%。

许多市场参与者将这种强劲的表现归因于特朗普将迅速推进竞选承诺，包括减税、加大基础设施支出和解除管制。

虽然Daalder没有否认这种预期可能发挥了作用，但他认为经济基本面改善才是全球股价上涨的真正推动力。

“多数人称之为‘特朗普行情’。从一定程度上讲是这样，但如果观察基本宏观数据，会发现这些数据从9月份开始就已经处于上行状态，”他表示。

“如果希拉里胜选，我们谈论的就是“希拉里行情”了，这实际也是错的。”

Daalder指出，花旗衡量经济数据强于预期的指数不仅在美国出现正值，在欧元区、新兴市场以及日本都是正值。

“(这些地区全都出现数据意外强劲)并非那么常见。但这种情况已出现四五个月之久，”他并称。

图表：花旗经济惊喜指数 reut.rs/2gomfyU

尽管Robeco已几乎将所有部位重置为中性，但仍然相信债券收益率上升及美元走强的基本趋势。

Robeco希望先看到特朗普经济计划如何展开的更多详情，包括10年间减税10万亿美元的计划。

“如果身处股市，减税会是好消息。问题是，他会这么做吗？他要如何融通资金？不是说这是不可能的。但具体情况出来之前，一切还很难说，”他表示。

截至9月30日，Robeco Group旗下管理资产规模为2,760亿欧元。该公司2013年被日本欧力士(Orix Corp.) (8591.T)所收购。(完)