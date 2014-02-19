专访：RQFII产品差异化才有更大空间站稳脚跟

* 首只中国国债RQFII ETF本周面世

* 未来RQFII产品将呈现更多差异化

* 国际投资者对人民币资产超低配现象会改观

* RQFII运作亦是在港中资机构“练兵场”

记者 赵红梅

路透香港2月19日 -在RQFII(人民币合格境外机构投资者)制度推出两年后，国际投资者主要通过投资股票产品参与中国证券市场的局面终于被打破。随着首只中国国债RQFII ETF本周面世，未来RQFII产品有望摆脱目前的同质化，呈现出更多的差异化。

作为全球最大RQFII基金管理公司，南方东英资产管理公司推出的该只投资中国银行间国债的上市交易基金（ETF），受到市场热捧。该公司基金经理孟小宁表示，只有聚焦差异化、精细化的产品设计，中资机构才能在资管竞争激烈的香港长期立足。

“要把中国有投资价值的金融资产包装成标准产品销售给海外投资者，目前RQFII只能投股票、债券产品，相信会有新添债券及行业指数的RQFII ETF、结构性产品、不同货币交易的多个ETF等。”他在接受路透专访时称。

南方东英中国五年期国债ETF(3199.HK)总规模20亿元人民币，本周一开始认购当天就已获认购额7.5亿元。该产品定于周三在港交所挂牌交易。

孟小宁指出，随着去年下半年国内银行间债券市场收益率爬升至历史高位，固定收益产品的价值洼地已出现，而在岸国债具有规模大、评级高、流动性强等多重优势，因此国际投资者比较认可。

2007年成立的南方东英目前拥有市场最大的RQFII额度341亿元，在已批出的57家RQFII合计1,678亿的总额度中占比两成。其RQFII ETF资产管理规模市场占比近六成，并已推出欧洲首只RQFII ETF，同时计划登陆美国ETF市场。

孟小宁并认为，RQFII产品的最大价值是设立了一种在海外发行、交易，以内地资本市场品种为投资标的的人民币计价投资产品，难度在于发行人如何把内地金融市场的资源包装成产品在海外资产管理市场的“汪洋”中得到认可，如何坐实人民币作为投资货币的产品基础。

“我们第一步选择中国国债，就是希望把债券市场中最基础的利率品种，用RQFII和ETF的形式包装起来，成为在海外认可的标准化金融产品。”他说，“国际投资者最看重的还是风险回报，所以越透明的产品，波动小的产品容易被接受。”

目前RQFII产品中股票产品最为投资者接受，投资者主要是国际投行的股票自营和代客，固定收益产品则以保险公司居多，地域上多为港澳台加上发达的东南亚、日韩、中东的客户。

2011年12月，中国证监会公布RQFII试点办法，第一批RQFII额度为200亿元。2012年4月，证监会宣布增加500亿RQFII投资额度，12月又再次增加2,000亿元，使RQFII总额度增至2,700亿元。去年证监会并宣布，RQFII试点将在新加坡和伦敦等地进一步拓展。

**RQFII产品同质化严重**

孟小宁认为，随着国内经济不断增长、金融市场逐渐成熟，国际投资者对人民币资产超低配的现象未来一定会改观，而RQFII业务发展亦值得期待。从全球来看，投资者对实物ETF的需求越来越大，已有替代传统开放式基金的趋势。因为产品相对透明，流动性好，交易成本低，不会依赖销售渠道。

“香港的RQFII产品同质化已经非常高了，发展初期产品结构太单一，”他坦言，这在RQFII推出初期很难避免，但2014年将会迎来更为理性的RQFII市场，因中港基金互认启动在即，竞争和冲击将会增大，RQFII产品发行人及产品设计需更多差异化才能满足海外投资者需求。

孟小宁并介绍说，首批RQFII额度中，由于投资标的股债比例2:8限制，造成当时债券类基金密集发行、产品雷同等现象，资金募集不如预期顺利。目前这批产品实际额度使用应该不足50%，当时不少发行机构乐观估计了海外投资者对RQFII产品的认知。

“大家不要觉得中国国债有4%收益，人民币还处升值周期，RQFII产品就会广受海外欢迎，国际投资者是非常挑剔的，”他并直言，在海外市场销售人民币基金规模在1-2亿都非易事，“这和中资基金在海外发展年期短、没有收益表现纪录、销售服务能力有很大关系。”

而第二批RQFII成立的产品全部为A股的ETF产品，为避免恶性竞争，监管层没有将额度单独批给各试点机构，改由经香港证监会批准发行的RQFII-ETF产品共同使用。

“这批ETF产品得到了国际投资者的认可，比如我们公司2012年发的富时A50ETF(2822.HK)资产管理规模已超过298亿港元，几次增加产品额度，每天的交易量高达10亿，日居港交所五大活跃股票之列。”他说。

至于在2012年底启动的第三批RQFII，计划批出额度2,000亿，目前已批出978亿，监管层同时亦取消2:8的股债投资比例限制和机构申请限制。

不过随着2013年A股市场的低迷，海外投资者对内地资本市场的兴趣亦在减弱。RQFII发行人如继续推雷同的股票型ETF产品，非但不会吸纳新资金流入，相反会摊薄现有基金的认购。

孟小宁认为，尽管2014年股票型ETF产品仍会是主流，但RQFII产品发行人仍需要加大力度，开发差异化的人民币投资系列，这也有利于离岸人民币市场的深度建设。

而RQFII运作亦是在港的中资机构“练兵场”。一个产品里，牵涉境内、境外两个市场、两个地方、多部门的监管：境内有监管、登记公司、交易所和资产管理人、银行间市场；境外则有监管机构、托管行、审计、律所及做市商。

“RQFII产品让香港的中资机构对跨市场、贸易结算、国内资本市场对外开放、国际资管市场的熟悉，都是一次彻底的练兵，没有先例可借鉴，每一步都在探索。”他说。（完）

(审校 张喜良)

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