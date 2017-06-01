专访：俄罗斯明年可能增加石油产量--能源部第一副部长

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透莫斯科6月1日 - 俄罗斯能源部第一副部长Alexei Texler告诉路透，俄罗斯明年石油产量可能增至高达5.51亿吨，相当于1,107万桶/日，并将开始试行一项新税制来支持增产。
Texler说，增加产量将取决于全球减产协议能够顺利结束的程度，并称今年的石油产量料为5.47亿吨。
“我预计明年产量将在5.47-5.51亿吨，取决于退出减产协议的顺利程度，”Texler在接受专访时说。
Texler说，预计2018年针对部分油田实施一项新税制，实施至多五年，这是为增加产量而采取的举措之一。
如果成功，新税制可能被推广至整个国内石油行业。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。