专访：俄罗斯明年可能增加石油产量--能源部第一副部长

路透莫斯科6月1日 - 俄罗斯能源部第一副部长Alexei Texler告诉路透，俄罗斯明年石油产量可能增至高达5.51亿吨，相当于1,107万桶/日，并将开始试行一项新税制来支持增产。

Texler说，增加产量将取决于全球减产协议能够顺利结束的程度，并称今年的石油产量料为5.47亿吨。

“我预计明年产量将在5.47-5.51亿吨，取决于退出减产协议的顺利程度，”Texler在接受专访时说。

Texler说，预计2018年针对部分油田实施一项新税制，实施至多五年，这是为增加产量而采取的举措之一。

如果成功，新税制可能被推广至整个国内石油行业。(完)