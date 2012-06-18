专访：俄罗斯称任G20主席国後将令各国信守承诺

路透莫斯科6月15日电---俄罗斯参加20国集团(G20)峰会的代表对路透表示,该国在年底前成为G20主席国之後,将令G20国家信守承诺,努力让本国财政状况回到正常.

俄罗斯计划核查各国缩减预算赤字与控制债务增长的承诺执行情况,以及自G20成为应对全球金融危机的主要论坛後,国际货币基金组织(IMF)改革投票制度的进展.

"我们将致力於检查过去所作承诺的执行情况."俄罗斯经济部副部长Stanislav Voskresensky接受路透专访时表示.

他指出,G20领导人在2008年承诺把预算赤字降低一半,减少国家负债,并重新分配IMF成员国的投票权,让新兴市场国家拥有更大发言权.

"我们看到经济合作暨发展组织(OECD)国家的预算赤字在逐步降低,但幅度还没达到50%."Voskresensky说.

俄罗斯预算平衡,并计划制定新的中期预算规定,希望可不再依赖油价超过每桶100美元以平衡预算,这将为金融稳定作出贡献.

他说,在此次墨西哥举行的G20峰会上,各国领导人可能不会就IMF投票权改革达成协议,这一问题可能要拖到俄罗斯作为轮值主席国的一年期任内.G20 2013年度峰会将於明年9月5日在圣彼得堡举行.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

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