专访：俄发行人民币计价债券计划推迟 因暂不同意采用熊猫债形式

路透圣彼得堡6月6日 - 俄罗斯副财长Sergei Storchak表示，俄罗斯在最后时刻推迟了发行人民币计价债券的计划，因为没有达到中国政府提出的一项条件--通过在中国国内市场发行熊猫债来融资。

俄罗斯2016年始终都在大力宣传自己打算并且有能力首次发行以人民币计价的政府债券。但俄财政部迄今没有真的涉足中国债市，因为它与中国政府没有达成最终协议。

“我们目前还没有以熊猫债券形式发行俄罗斯债券的计划，那就是所有问题所在，”俄副财长Sergei Storchak接受路透专访时说。

俄罗斯原想的是在2016年底借入人民币资金，外界认为俄罗斯希望利用亚洲债市来弥补在获取西方融资方面的局限性。

中俄双方就债券问题举行了数次会谈，俄财政部宣传的是它将针对莫斯科的中国投资者发行所谓的OFZ国债。莫斯科证交所对路透表示，一旦俄中政府就推迟的售债达成一致，它只需要“按一下按钮”即可。

Storchak称，寻求限制资本流出的中国当局并未准备好让国内投资者参与俄罗斯债券市场。

Storchak在圣彼得堡参加年度国际经济论坛间隙表示，相反中国已提议让俄罗斯通过发行熊猫债来筹资。

熊猫债是由外国政府或企业在中国在岸市场发行的债券。

“我们已经决定，熊猫债是一种普遍可用的工具，从我们的市场发展角度来看，这实际上吸引力不大且效用不高。”

“尤其是考虑到即便不发行人民币计价债券，我们也可以轻松地通过发行卢布债券来弥补，”他说。

Storchak称，财政部正在研究中国方面的要求。

Storchak指出，由于市场料将进一步增长，最终俄罗斯可能改变想法，在中国在岸市场发行债券。(完)