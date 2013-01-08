专访：三星有信心到2015年赢得全球最大家电生产商地位--高管

路透拉斯维加斯1月7日 - 韩国三星电子(005930.KS)表示,公司有希望实现到2015年成为全球最大家电产品生产商的目标,到那时家电销售预计将实现50%的增长.

"我有信心,三星到2015年能够成为全球最大的家电生产企业,到时销售额会达到180亿美元.我们针对主要产品设立了非常完善的框架,会一步步朝着目标迈进,先从冰箱开始."三星家电部门总裁Yoon Boo-keun在拉斯维加斯消费电子展上告诉路透.

据分析师估算,三星电子去年从家电产品中获得的收入约为13万亿韩元(120亿美元).家电业务属于三星的消费者电子品部门.

Yoon表示,三星将放弃一些不赚钱的产品线,并扩大研究各个不同市场的消费者偏好.

Yoon说,"只要配置得当,家电是一项可以确保稳定现金流且盈利波动不大的业务,它肯定不是一潭死水,很有潜力成为三星下一项驱动盈利的业务."

Yoon并表示,虽然疲弱的全球经济将使电视行业维持疲态,但三星仍将力争今年液晶电视销量从去年的5,100万台提高到5,500万台.(完)

(编译 隋芬; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。