专访：三星电子奋力追赶台积电 争取将晶圆代工市场份额增两倍

路透韩国龙仁7月24日 - 韩国三星电子(005930.KS)一位高级管理人员称，公司计划通过积极吸引新客户，未来五年将晶圆(芯片)代工生产业务的市场份额增加两倍，为该芯片业务寻找新的增长点。

三星的芯片代工业务规模估计为5.3万亿韩元(47.6亿美元)，今年5月从半导体部门内剥离成一个独立业务。三星在声明中明确表示，准备重点发展这项业务，缩小与龙头企业台积电(2330.TW)的市场差距。

三星电子执行副总裁暨芯片代工业务主管E.S. Jung周一对路透表示，公司希望五年内让市场份额达到25%，为促进业务成长，除了争取大客户外，还将尽力吸引小客户。

“我们希望在市场中强势占据第二名的位置，”Jung说。

由于记忆体晶片(存储器芯片)市场畅旺，三星电子将有望录得创纪录获利，外界普遍看好三星今年将超越英特尔(INTC.O)，成为全球以营收计排名第一的芯片制造厂。

不过三星电子的代工制造业务仍远远落后台积电，根据研究机构IHS，去年台积电市占率达50.6%，三星电子仅有7.9%，甚至落后美国格芯(Global Foundries)的9.6%、台湾联电(2303.TW)的8.1%。

Jung不愿就获利或投资标的置评，但表示芯片代工与记忆体业务将共用三星电子斥资6万亿韩元于韩国华城打造的新一代芯片生产线。

三星并未公布芯片代工营收，但分析师估算去年达到5.3万亿韩元，大信证券预估今年将增长10%或者更多。

台积电每年大手笔投入约100亿美元资本支出，Jung表示三星电子仰赖记忆体芯片生产线，依据市场需求将可保持产能的灵活度。

尽管三星已经有一些大公司客户，譬如高通(Qualcomm) (QCOM.O)、英伟达(Nvidia)(NVDA.O)和恩智浦半导体(NXPI.O)等，但要赶上台积电仍任重道远。

分析师估计，台积电早在2015年就已把三星的客户苹果抢走，台积电2016年和2017年已经100%拿到了苹果的移动处理器业务。

“你需要有能让客户叹服的技术。若没有这种先进技术，就很难从对手那里赢回客户，”Jung说，但没有具体提及任何客户的名称。

他表示，三星在使用极紫外(EUV)光刻技术生产芯片方面有信心领先竞争对手。(完)