专访：三星Note7手机将在11月底前恢复在欧洲的销售--公司主管

路透法兰克福9月22日 - 韩国三星电子(005930.KS)欧洲销售总监David Lowes周四称，该公司希望在距离年底还有一段时间时在欧洲市场重新发售旗舰Note7智能手机，但很可能要到2017年才能完全摆脱此次因为电池问题而被迫进行全球产品召回的影响。

“我们十分期望在11月底前欧洲各地都能买得到(新Note7)...”Lowes谈到欧洲业务回到正轨的计划时称。

根据公司计划，三星将于9月28日在韩国重新开始销售Note7，10月在澳洲和新加坡重新开始销售。其他地区的重新销售日期尚未披露。

“我们有信心，能够夺回失去的市场，并让业务重新走上正轨...在2016年结束时重新振作起来，准备在2017年有强劲表现，”他对路透称。

Note7此前在全球10个市场被召回，其中包括美国与三星的本土市场韩国。Lowes表示，欧洲市场的受影响手机大多卖到了英国、德国和法国。(完)