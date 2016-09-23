专访：三星Note7手机将在11月底前恢复在欧洲的销售--公司主管

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福9月22日 - 韩国三星电子(005930.KS)欧洲销售总监David Lowes周四称，该公司希望在距离年底还有一段时间时在欧洲市场重新发售旗舰Note7智能手机，但很可能要到2017年才能完全摆脱此次因为电池问题而被迫进行全球产品召回的影响。
“我们十分期望在11月底前欧洲各地都能买得到(新Note7)...”Lowes谈到欧洲业务回到正轨的计划时称。
根据公司计划，三星将于9月28日在韩国重新开始销售Note7，10月在澳洲和新加坡重新开始销售。其他地区的重新销售日期尚未披露。
“我们有信心，能够夺回失去的市场，并让业务重新走上正轨...在2016年结束时重新振作起来，准备在2017年有强劲表现，”他对路透称。
Note7此前在全球10个市场被召回，其中包括美国与三星的本土市场韩国。Lowes表示，欧洲市场的受影响手机大多卖到了英国、德国和法国。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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