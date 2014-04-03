专访：赛诺菲拟发动更多收购 看好非洲市场

独家：巴西考虑加入OECD 冀望借此安抚投资者--消息
路透巴西利亚4月26日 - 多位官员向路透称，巴西可能最快在下月决定加入经济合作暨发展组织(OECD)。巴西是拉美最大的经济体，总统特梅尔(Michel Temer)目前正力争其改革计划获得批准。
路透巴黎4月2日 - 赛诺菲(SASY.PA)执行长ChrisViehbacher周三向路透表示，公司正在寻找收购机会，以强化主要业务部门，例如消费者及动物保健产品，同时也预期在非洲将有强劲成长。
Viehbacher不愿透露公司是否有意收购默克(MRK.N)的非处方药消费性业务，或是诺华NOVN.VX的动物保健业务。
“我们不能评论收购对象。很明显地，我们拥有动物保健及消费保健等成长平台，如果我们可以予以强化，同时为股东创造价值，我们就会去做，”他表示。
默克正在考虑脱手保健事业，旗下品牌包括Coppertone、Dr.Scholl's及Claritin。据投行人士指出，赛诺菲是可能出价买主之一，其他还包括ReckittBenckiser(RB.L)及拜耳(BAYGn.DE)。
由于赛诺菲向欧莱雅(L'Oreal)(OREP.PA)买回大量持股的机率已经降低，赛诺菲如何运用现金，受到市场密切注意。一些分析师现在预期，赛诺菲仍然会进行股票回购，今年可能达到20亿欧元，以提高每股盈余及回馈股东。
“如果我们没有找到收购对象，股息派发也无法消化现金的话，我们已经说过会看机会进行股票回购，”Viehbacher指出。赛诺菲去年回购股票超过16亿欧元。
Viehbacher表示，对赛诺菲而言，非洲是一块具有战略意义的大陆；赛诺菲是非洲销售额最高的跨国制药公司，去年超过10亿欧元。
他表示，2014年非洲营收应会有两位数成长率，未来几年将有“强劲成长”。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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