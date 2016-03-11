专访：山东恒源石化将通过与壳牌合作 实现海外扩张--董事长

路透北京3月11日（记者 陈爱珠） - 山东恒源石油化工股份有限公司的董事长王有德周四在接受路透访问时表示，作为一家民营企业，他们通过收购皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)所持马来西亚炼油公司股权，将致力于在海外市场扩张，同时限制在国内的投资。

山东恒源石化上个月同意以6,630万美元购买壳牌马来西亚炼油有限公司的51%股权，成为国内非大型国有炼厂当中屈指可数的在海外拥有炼油资产的民营企业之一。壳牌马来西亚炼厂的核心资产是位于Port Dickson的日产15.6万桶炼厂，主要是面向马来西亚国内提供燃料。

王有德表示，鉴于中国炼厂产能过剩，山东恒源石化希望通过与壳牌的合作，促进油品交易业务，同时也扩张公司的高价值化工产品业务。

王有德在两会间隙对路透记者表示，公司的目标是向交易和销售平台转变...并且削减(山东)的炼油业务。

王有德称，一旦收购完成，恒源石化将会开始装运液化石油气(LPG)、芳香烃及丙烯，在此同时壳牌将接收包括及汽油及柴油等主要运输燃料。

王有德指出，“这些产品(LPG、芳香烃及丙烯)在中国的价值较高。”

他称，山东厂未来扩张将倾向生产化学品，而非进行油品炼制；目前该厂倚赖卡车从港口运送原油至炼厂。

“在炼油方面，我们将进一步缩减产能...若我们的化学业务站稳脚跟，我们最终可能停止炼油事业。(完)