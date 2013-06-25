壳牌石油计划在巴西等国扩张乙醇生产

* 巴西生物燃料产量增长前景依旧强劲

* 加勒比海和南部非洲地区存潜在机遇

路透伦敦6月24日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)可替代能源副总裁Matthew Tipper周一向路透表示，该公司计划扩张其在巴西的乙醇业务，并寻求在其他甘蔗生产国的发展机会。

壳牌计划将合资企业Raizen目前逾20亿升的乙醇年产量在2015年前提高一倍。Raizen为壳牌与巴西企业Cosan SA Industria e Comercio(CSAN3.SA)的合资企业。

Tipper表示，巴西生物燃料行业的上游投资出现暂停，因全球经济放缓导致甘蔗生产投资不足，以及天气多变引发甘蔗减产。

“短期看来有些问题，但巴西燃料市场的增长前景强劲。巴西国内乙醇市场将与经济同步增长，”他称。

壳牌正在世界其他地区寻找机会，以复制巴西的生物燃料模式，但关键在于适当的基础设施和需求。

“问题在于其他地区的乙醇需求有多大。最明显的选择在加勒比海和南部非洲一些地区，印度和澳洲也有可能。”Tipper表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。