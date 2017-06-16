专访：低利率并不是导致韩国家庭负债激增的唯一原因--韩国新财长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透6月16日 - 韩国新任企划财政部长官金东兖认为，利率处于低位并不是家庭负债创纪录高位的唯一原因。他暗示，尽管韩国经济受到强劲出口的提振，显现出增强的迹象，他仍然支持国内目前实行的宽松货币政策。
亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)本周末将在韩国召开年度会议，在此之前金东兖接受采访对路透表示，韩国家庭负债激增为多重因素所致。目前韩国家庭负债规模相当于国内生产总值(GDP)的逾90%。
“要说低利率本身是导致家庭负债(大幅增长)的原因，这是有些夸大，缺乏说服力，”金东兖表示。
韩国央行历时五年的宽松货币政策已将指标利率降至1.25%的纪录低点，抵押贷款借贷成本偏低令房价飞涨，已经让人怀疑，央行是否可能开始结束本轮宽松周期。
首尔一套公寓的均价在3月首次突破6亿韩元(53.4万美元)，比四年前上涨逾20%。
大多数分析师仍预期韩国央行在整个2017年都将维持利率不变，但也有一些交易员周一加大了他们对加息的押注，此前该央行总裁称如果经济继续复苏，可能会收紧政策。
债务负担及其上升的步伐，以及市场担心美国较高的利率会拉高韩国借贷成本，这些因素已经引发了呼吁政策做出应对的呼声。
**棘手问题**
金东兖称，应对不断上升的房价的挑战不会伤害到建筑业。第一季建筑业增速几乎是整体经济增速的五倍。
金东兖称，“这是一个棘手问题。如果我们(在地产监管方面)做得过火，就会影响经济，”但对炙热房价的应对不足则又可能影响市场的稳定。
鉴于韩国大约一半的经济依赖出口，金东兖面临着艰难的挑战，既要应对美国的保护主义情绪，同时还要应对因安全问题同中国的争端。
“中国财长将参加AIIB年会，自然会开启一些沟通渠道，因此我要充分抓住这一机会，”金东兖表示。他将主持在济州岛召开的为期两天AIIB会议。
美国尚未接洽韩国讨论2012年生效的韩美自由贸易协定，但金东兖预计，美国政府完成持续进行的调整北美自由贸易协定(NAFTA)协商后，韩美两国将展开协商。
“我们将密切关注并回应美国可能提出的各种问题，”金东兖称。
“但诸多迹象表明，该协议是互惠互利的，”他补充道，并称进行讨论将促进双边贸易关系。
在恢复与朝鲜(北韩)经济合作问题上，金东兖明确表示，启动与朝鲜的项目很难，除非朝鲜采取行动解决对其核武和导弹计划的担忧。(完)
(编译 郑茵/侯雪苹/李爽 审校 许娜/王丽鑫/张若琪)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。